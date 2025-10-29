Hindustan Hindi News
चिप बनाने वाली कंपनी ने रचा इतिहास, 5 ट्रिलियन डॉलर का हो गया मार्केट कैप, शेयर में भारी तेजी
चिप बनाने वाली कंपनी ने रचा इतिहास, 5 ट्रिलियन डॉलर का हो गया मार्केट कैप, शेयर में भारी तेजी

Wed, 29 Oct 2025 09:33 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Nvidia Share: अमेरिका स्थित बड़ी टेक चिप निर्माता कंपनी एनवीडिया कॉर्प के शेयरों में बुधवार को वॉल स्ट्रीट सत्र में 5% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ कंपनी का मार्केट कैप 5 ट्रिलियन डॉलर (लगभग ₹420 लाख करोड़) को पार कर गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की जबरदस्त उछाल के बीच अमेरिकी चिप निर्माता एनवीडिया ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। महज तीन महीने पहले ही एनवीडिया ने 4 ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया था। इस उपलब्धि के साथ कंपनी अब दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनी बन गई है।

AI क्रांति का अगुवा बना एनवीडिया

एनवीडिया की यह छलांग उस AI क्रांति को दर्शाती है जिसने दुनिया की तकनीकी तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। विशेषज्ञ इसे iPhone क्रांति के बाद का सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव मान रहे हैं। जैसे Apple ने iPhone लॉन्च के बाद 1, 2 और 3 ट्रिलियन डॉलर का मूल्य हासिल किया था, वैसे ही Nvidia अब AI युग की नई Apple बनती दिख रही है।

शेयरों में जबरदस्त तेजी

बुधवार को एनवीडिया के शेयर शुरुआती कारोबार में 207.86 डॉलर तक पहुंच गए। कंपनी के 24.3 अरब शेयरों के आधार पर इसका बाजार पूंजीकरण 5.05 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया। साल 2023 की शुरुआत से ही एनवीडिया के शेयरों में रिकॉर्ड उछाल देखा गया है। इसका सबसे बड़ा कारण AI चिप्स की वैश्विक मांग में विस्फोटक बढ़ोतरी है।

भारत, जापान और ब्रिटेन के GDP से भी ज्यादा मूल्य

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों के अनुसार, कंपनी का मार्केट वैल्यू भारत, जापान और यूनाइटेड किंगडम के GDP से भी अधिक हो गया है। यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि कैसे AI अब केवल तकनीकी नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक शक्ति का केंद्र बनता जा रहा है।

500 अरब डॉलर के नए चिप ऑर्डर

कंपनी के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) ने मंगलवार को खुलासा किया कि एनवीडिया को हाल ही में 500 अरब डॉलर (₹42 लाख करोड़) के नए चिप ऑर्डर मिले हैं। इसके साथ ही कंपनी ने कई बड़े साझेदारी सौदे भी घोषित किए। जैसे- Uber के साथ मिलकर रोबोटैक्सी प्रोजेक्ट पर काम करेगी। Nokia में 1 अरब डॉलर का निवेश, ताकि दोनों मिलकर 6G तकनीक पर काम कर सकें। इसके अलावा, अमेरिकी ऊर्जा विभाग के साथ साझेदारी कर 7 नए AI सुपरकंप्यूटर बनाए जाएंगे। बता दें कि पिछले महीने Nvidia ने घोषणा की थी कि वह OpenAI (ChatGPT की मालिक कंपनी) में 100 अरब डॉलर का निवेश करेगी। इस साझेदारी के तहत एनवीडिया 10 गीगावाट की नई AI डेटा सेंटर क्षमता जोड़ने जा रही है, जिससे OpenAI की कंप्यूटिंग पावर कई गुना बढ़ जाएगी।

चीन के लिए नए चिप पर चर्चा

CEO हुआंग ने हाल ही में बताया था कि कंपनी चीन के लिए विशेष चिप डिजाइन पर अमेरिकी ट्रंप प्रशासन से चर्चा कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत करेंगे।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
