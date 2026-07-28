लिस्टिंग-डे पर 500% उछाल और...10 साल पुरानी कंपनी के IPO ने तोड़े कई रिकॉर्ड
मुख्य बातें
- हेफेई स्थित इस कंपनी ने अपने IPO की कीमत 8.66 युआन प्रति शेयर तय करके 57.92 बिलियन युआन जुटाए, जो इस साल एशिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग है
CXMT share price: भारत समेत दुनियाभर में कई ऐसे आईपीओ लॉन्च हुए हैं जिनकी शेयर बाजार में धमाकेदार एंट्री ने निवेशकों को मालामाल कर दिया है। ऐसा ही एक और आईपीओ शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है। यह आईपीओ चीन की चिप बनाने वाली कंपनी Changxin टेक्नोलॉजी ग्रुप (CXMT) का है।
कंपनी का परफॉर्मेंस
शंघाई स्टॉक मार्केट में चिप बनाने वाली इस कंपनी के शेयरों में लिस्टिंग-डे पर करीब 500% की जबरदस्त तेजी आई। इस तूफानी तेजी की वजह से यह चीन में लिस्टेड सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। जानकारी के मुताबिक हेफेई स्थित इस कंपनी ने अपने IPO की कीमत 8.66 युआन प्रति शेयर तय करके 57.92 बिलियन युआन (8.6 बिलियन डॉलर) जुटाए, जो इस साल एशिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग है। लिस्टिंग-डे पर CXMT के शेयर 49 युआन पर बंद हुए, जिससे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3.3 ट्रिलियन युआन हो गया। यह लिस्टिंग ऐसे समय में हुई है जब कंपनी की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर हो रही है। हाल ही में ऐसी रिपोर्टें आई थीं कि Apple ने चीन में बेचे जाने वाले डिवाइस के लिए इस चीनी चिपमेकर के DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की टेस्टिंग शुरू कर दी है।
इसके IPO प्रॉस्पेक्टस के अनुसार 2025 की चौथी तिमाही के बिक्री आंकड़ों के आधार पर CXMT की ग्लोबल DRAM मार्केट में 7.67% हिस्सेदारी थी। DRAM चिप्स का इस्तेमाल स्मार्टफोन से लेकर सर्वर तक के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। ग्लोबल DRAM मार्केट पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, SK Hynix और Micron टेक्नोलॉजी का दबदबा है। CXMT ने अपने परफॉर्मेंस में भी जबरदस्त सुधार दिखाया है। कंपनी को पहली तिमाही में 35.43 बिलियन युआन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ जबकि एक साल पहले उसे 2.83 बिलियन युआन का नुकसान हुआ था।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार, नोमुरा ने सोमवार को कंपनी को 'बाय' रेटिंग दी और 2028 की कमाई के अनुमान के आधार पर इसका टारगेट प्राइस 116 युआन तय किया। यिई कैपिटल के CEO थियोडोर शो ने CNBC के स्क्वाक बॉक्स एशिया से कहा, "मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि यह कंपनी आगे चलकर ग्लोबल लीडर बनेगी। हो सकता है कि बस समय की बात हो कि यह न सिर्फ एक चैलेंजर बने बल्कि इस सेक्टर में ग्लोबल चैंपियन भी बन जाए। पहले दिन 470% का परफॉर्मेंस कोई बहुत अनोखी बात नहीं है लेकिन इस मामले में जो बात सबसे खास है, वह यह है कि इतनी बड़ी कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है।"
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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