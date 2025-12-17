बाजार में उतरते ही 755% चढ़ गया यह शेयर, पहले ही दिन मालामाल हुए निवेशक, चिप बनाती है कंपनी

संक्षेप: चिप बनाने वाली कंपनी मेटाएक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स के शेयर बुधवार 17 दिसंबर को लिस्टिंग पर ही 755% उछल गए हैं। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा करीब 3000 गुना सब्सक्राइब हुआ था।

चिप बनाने वाली कंपनी मेटाएक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स के शेयरों ने बाजार में उतरते ही धमाल मचा दिया है। मेटाएक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स शंघाई कंपनी के शेयर बुधवार 17 दिसंबर को लिस्टिंग पर ही 755 पर्सेंट उछल गए हैं। मेटाएक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स, चीन की कंपनी है। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियां पिछले कुछ समय से लिस्टिंग पर छप्परफाड़ रिटर्न दे रही हैं। कुछ दिन पहले ही मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी कंपनी के शेयर लिस्टिंग पर 400 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बेस्ट परफॉर्मिंग IPO बना मेटाएक्स

मेटाएक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स (MetaX Integrated Circuits) ने अपने IPO में 585.8 मिलियन डॉलर जुटाए है। लिस्टिंग पर मेटाएक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स के शेयरों के परफॉर्मेंस ने इसे 500 मिलियन से 1 बिलियन डॉलर के साइज में बेस्ट परफॉर्मिंग आईपीओ बना दिया है। मूर थ्रेड्स टेक्नोलॉजी (Moore Threads) की तरह ही मेटाएक्स आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस डिवेलपर्स के लिए ग्रॉफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (GPUs) बनाती है। फिलहाल, यह सेगमेंट इनवेस्टर्स के लिए फेवरिट बना हुआ है।