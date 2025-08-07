चीन की कंपनी ने इस भारतीय फर्म के बेच डाले 23.10 लाख शेयर, निवेशकों में हड़कंप

शेयरों में इस गिरावट के पीछे एक ब्लॉक डील की खबर है। दरअसल, एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग द्वारा ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के लगभग 23.10 लाख शेयर बेचे जाने की खबर है। इसके बाद से ही इसमें गिरावट देखी जा रही है।

Eternal shares: इटरनल (पूर्व में जोमैटो) के शेयर में आज गुरुवार को 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ यह शेयर 291 रुपये के दिन के निचले स्तर पर आ गया। शेयरों में इस गिरावट के पीछे एक ब्लॉक डील की खबर है। दरअसल, एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग द्वारा ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के लगभग 23.10 लाख शेयर बेचे जाने की खबर है। इसके बाद से ही जोमैटो के शेयर में गिरावट आई है। बता दें कि एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग चीनी कंपनी अलीबाबा समर्थन वाली कंपनी है।

क्या है डिटेल बता दें कि एंट ग्रुप की सहयोगी कंपनी एंटफिन सिंगापुर, गुरुवार को इटरनल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देगी। इस बिक्री में ब्लॉक डील के जरिए 18.84 करोड़ शेयर शामिल हैं। फ्लोर प्राइस 285 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस सौदे का मूल्य लगभग 5,370 करोड़ रुपये है। यह सौदा इस हफ्ते की शुरुआत में एंटफिन के पेटीएम से बाहर निकलने के बाद हुआ है। एनएसई पर आज के बंद भाव 300.05 रुपये से फ्लोर प्राइस 4.6% कम है।