Chinese company sell stake 23 10 lakh share of Eternal stock down today चीन की कंपनी ने इस भारतीय फर्म के बेच डाले 23.10 लाख शेयर, निवेशकों में हड़कंप, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Chinese company sell stake 23 10 lakh share of Eternal stock down today

चीन की कंपनी ने इस भारतीय फर्म के बेच डाले 23.10 लाख शेयर, निवेशकों में हड़कंप

शेयरों में इस गिरावट के पीछे एक ब्लॉक डील की खबर है। दरअसल, एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग द्वारा ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के लगभग 23.10 लाख शेयर बेचे जाने की खबर है। इसके बाद से ही इसमें गिरावट देखी जा रही है। 

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 02:09 PM
share Share
Follow Us on
चीन की कंपनी ने इस भारतीय फर्म के बेच डाले 23.10 लाख शेयर, निवेशकों में हड़कंप

Eternal shares: इटरनल (पूर्व में जोमैटो) के शेयर में आज गुरुवार को 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इसी के साथ यह शेयर 291 रुपये के दिन के निचले स्तर पर आ गया। शेयरों में इस गिरावट के पीछे एक ब्लॉक डील की खबर है। दरअसल, एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग द्वारा ब्लॉक डील के जरिए कंपनी के लगभग 23.10 लाख शेयर बेचे जाने की खबर है। इसके बाद से ही जोमैटो के शेयर में गिरावट आई है। बता दें कि एंटफिन सिंगापुर होल्डिंग चीनी कंपनी अलीबाबा समर्थन वाली कंपनी है।

क्या है डिटेल

बता दें कि एंट ग्रुप की सहयोगी कंपनी एंटफिन सिंगापुर, गुरुवार को इटरनल में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देगी। इस बिक्री में ब्लॉक डील के जरिए 18.84 करोड़ शेयर शामिल हैं। फ्लोर प्राइस 285 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। इस सौदे का मूल्य लगभग 5,370 करोड़ रुपये है। यह सौदा इस हफ्ते की शुरुआत में एंटफिन के पेटीएम से बाहर निकलने के बाद हुआ है। एनएसई पर आज के बंद भाव 300.05 रुपये से फ्लोर प्राइस 4.6% कम है।

जून तिमाही के नतीजे

फूड डिलीवरी कंपनी इटरनल ने हाल ही में अपने जून तिमाही के नतीजे जारी किए। जून तिमाही में कंपनी का समेकित शुद्ध लाभ 90% घटकर ₹25 करोड़ रह गया, जबकि पिछले वर्ष इसी तिमाही में यह ₹253 करोड़ था। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में परिचालन से प्राप्त राजस्व ₹7,167 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के ₹4,206 करोड़ से 70.4% अधिक है। क्रमिक आधार पर, कर-पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही के ₹39 करोड़ से 36% कम रहा। इस बीच, मार्च तिमाही के ₹5,833 करोड़ की तुलना में कुल राजस्व 22.86% अधिक रहा।

Business News Business News In Hindi Zomato अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।