Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़China wants India to stop copying its playbook whats happening know here

भारत की योजना पर तिलमिलाया चीन, कहा- हमारे विकास मॉडल की नकल...

संक्षेप: भारत ने हाल ही में ईवी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश में ईवी और बैटरी निर्माण करने वाली कंपनियों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। 

Thu, 16 Oct 2025 05:09 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
भारत की योजना पर तिलमिलाया चीन, कहा- हमारे विकास मॉडल की नकल...

भारत की इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और बैटरी निर्माण योजनाओं पर चीन ने आपत्ति जताई है। बीजिंग ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में औपचारिक शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि भारत की नीति उसके 'प्लेबुक' (विकास मॉडल) की नकल है और यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का उल्लंघन करती है।

क्या है चीन का आरोप

चीन का कहना है कि भारत की नीति WTO के ‘राष्ट्रीय उपचार सिद्धांत’ (National Treatment Principle) के खिलाफ है, जो किसी भी सदस्य देश को अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में अतिरिक्त लाभ देने से रोकता है। बीजिंग का दावा है कि भारत घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के नाम पर आयात प्रतिस्थापन सब्सिडी दे रहा है। चीन ने कहा कि भारत 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' के तहत वही रणनीति अपना रहा है, जो कभी चीन ने 1990–2000 के दशक में अपने घरेलू उद्योगों को मजबूत करने के लिए अपनाई थी।

चीन ने क्या कहा?

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा, 'भारत अब वही प्लेबुक इस्तेमाल कर रहा है, जिसे हमने सालों पहले अपनाया था। लेकिन आज वही रणनीति हमारे उद्योगों को नुकसान पहुंचा रही है।' भारत ने चीन के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि 'हमारी नीति WTO नियमों के पूरी तरह अनुरूप है और इसका उद्देश्य देश में हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है।' भारत ने स्पष्ट किया है कि यह योजना विदेशी कंपनियों के लिए भी खुली है। कोई भी निवेशक, चाहे वह भारत का हो या विदेश का, समान शर्तों पर भाग ले सकता है।

अब आगे क्या

WTO प्रक्रिया के अनुसार, पहले दोनों देशों के बीच परामर्श होंगे। अगर बातचीत से समाधान नहीं निकलता, तो WTO एक विवाद निपटान पैनल गठित करेगा, जो इस पर औपचारिक सुनवाई करेगा। भारत ने हाल ही में ईवी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत देश में ईवी और बैटरी निर्माण करने वाली कंपनियों को विशेष वित्तीय प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। लेकिन चीन का आरोप है कि भारत इन सब्सिडियों के जरिए विदेशी कंपनियों (खासकर चीनी निर्माताओं) के लिए बाजार बंद करने की कोशिश कर रहा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।