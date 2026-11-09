चीन का अमेरिका को बड़ा संदेश! 24% टैरिफ पर रोक जारी, लेकिन रहेगा 10% शुल्क

मुख्य बातें

China-US Tariff News: दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में एक नया घटनाक्रम सामने आया है। चीन ने अमेरिकी सामान पर लगाए जाने वाले 24% अतिरिक्त टैरिफ के निलंबन को दो महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है।हालांकि, अमेरिका से आने वाले सामान पर लगने वाला मौजूदा 10% टैरिफ जारी रहेगा। चीन के वित्त मंत्रालय की ओर से इस फैसले की घोषणा की गई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते और टैरिफ को लेकर बातचीत लगातार अहम बनी हुई है।

24% अतिरिक्त टैरिफ पर अभी नहीं लगेगा शुल्क

द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने पहले अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त 24% टैरिफ लगाया था। लेकिन, बाद में दोनों देशों के बीच बनी सहमति के तहत इस अतिरिक्त शुल्क को लागू करने पर रोक लगा दी गई। अब चीन ने इस रोक को 10 नवंबर से अगले दो महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि फिलहाल अमेरिकी सामान को 24% के अतिरिक्त टैरिफ से राहत मिलती रहेगी। हालांकि, चीन ने यह साफ किया है कि अमेरिकी आयात पर पहले से लागू 10% शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अमेरिका और चीन के बीच कब बनी थी सहमति?

इस टैरिफ व्यवस्था की पृष्ठभूमि पिछले साल हुई अमेरिका-चीन वार्ता से जुड़ी है। नवंबर 2025 में चीन ने अमेरिकी सामान पर अतिरिक्त 24% टैरिफ को एक साल के लिए निलंबित करने की घोषणा की थी। यह फैसला अक्टूबर 2025 के अंत में दक्षिण कोरिया में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद बनी सहमति से जुड़ा था। उस समय दोनों देशों ने व्यापारिक तनाव को कम करने और टैरिफ व्यवस्था में कुछ राहत देने की दिशा में कदम उठाया था।

10% टैरिफ क्यों रहेगा जारी?

चीन ने अतिरिक्त 24% शुल्क को फिलहाल रोकने का फैसला किया है, लेकिन मौजूदा 10% टैरिफ को जारी रखा है, यानी अमेरिकी सामान पर टैरिफ पूरी तरह खत्म नहीं किया गया है। सरल शब्दों में समझें तो चीन ने अमेरिका को आंशिक राहत दी है, लेकिन दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं।

दुनिया के बाजारों के लिए क्यों अहम है यह फैसला?

अमेरिका और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनके बीच टैरिफ में बदलाव का असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक व्यापार और बाजारों की धारणा पर भी पड़ सकता है। टैरिफ बढ़ने से आयातित सामान महंगा हो सकता है और कंपनियों की लागत बढ़ सकती है। वहीं, टैरिफ में राहत मिलने से दोनों देशों के बीच व्यापार को कुछ सहारा मिल सकता है। फिलहाल, चीन के इस फैसले को दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने के एक संकेत के रूप में देखा जा सकता है।

आगे क्या होगा?

चीन ने अतिरिक्त 24% टैरिफ पर रोक को केवल दो महीने के लिए बढ़ाया है। ऐसे में आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बीच व्यापार से जुड़ी बातचीत काफी अहम रहेगी। अगर दोनों देश किसी व्यापक समझौते की दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो टैरिफ से जुड़े नियमों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वहीं, मतभेद बढ़ने पर व्यापार तनाव फिर से बढ़ने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।