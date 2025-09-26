चीन की चालबाजी, मार्केट में झोंका सरकारी पैसा, कमाया 50 अरब डॉलर का बंपर मुनाफा

चीन के सॉवेरन वेल्थ फंड की एक यूनिट ने लोकल एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स खरीदकर 50 अरब डॉलर से ज्यादा का मुनाफा बनाया है। चीन की सरकार स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करने के लिए बड़े दांव लगाती रही है।

चीन सरकारी पैसे से स्टॉक मार्केट में बड़ा 'खेल' कर रहा है। चीन के सॉवेरन वेल्थ फंड की एक यूनिट ने लोकल एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स खरीदकर 50 अरब डॉलर से ज्यादा का मुनाफा बनाया है। यह इस बात को उजागर करता है कि चीन के स्टॉक मार्केट को वहां की सरकार किस स्तर पर सपोर्ट कर रही है। यह बात ब्लूमबर्ग इंटेलीजेंस की एक रिपोर्ट में कही गई है।

नेशनल टीम फंड ने ETF पर लगाया बड़ा दांव

सेंट्रल हुइजिन इनवेस्टमेंट लिमिटेड और एक फंड जो कि कथित नेशनल टीम का हिस्सा हैं, ने साल 2023 में चीन के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स (ETF) में आक्रामक रूप से निवेश करना शुरू किया और अगस्त के आखिर तक ऐसी एसेट्स में 180 अरब डॉलर बनाए रखे। यह बात फाइलिंग में सामने आई है। इस कदम से घरेलू इक्विटी मार्केट को स्थिर होने में मदद मिली और चीन की सरकारी निवेश इकाइयों ने तगड़ा मुनाफा कमाया, क्योंकि स्टॉक्स कई साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए हैं। सेंट्रल हुइजिन इनवेस्टमेंट लिमिटेड, चीन इनवेस्टमेंट कॉर्प की एक इकाई है।