चीन से मिली बड़ी राहत तो भारत की इन कंपनियों के शेयर बन गए रॉकेट, खरीदने की लूट
Solar Company Stocks: भारत की सोलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के शेयरों में आज सोमवार को कारोबार के दौरान जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पिछले कई हफ्तों से लगातार गिरावट झेल रहे इस सेक्टर में निवेशकों की दिलचस्पी एक बार फिर लौटती नजर आई। वारी एनर्जीज और प्रीमियर एनर्जीज जैसे बड़े नामों के शेयर 5% तक चढ़ गए। इस तेजी की सबसे बड़ी वजह चीन की नई पॉलिसी मानी जा रही है, जिससे ग्लोबल सोलर मार्केट में कीमतों का दबाव कुछ हद तक कम हो सकता है।
क्या है डिटेल
दरअसल, चीन ने सोलर सेल्स समेत कई एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर मिलने वाली टैक्स रिबेट को खत्म करने या काफी कम करने का संकेत दिया है। चीन दुनिया में सोलर इक्विपमेंट का सबसे बड़ा सप्लायर है और वहां की कंपनियां सरकारी सपोर्ट के कारण सस्ता माल बेच पाती थीं। अब अगर टैक्स रिबेट घटती है, तो चीनी सोलर प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। इसका सीधा फायदा भारत जैसी कंपनियों को मिल सकता है, क्योंकि उनकी कीमतों पर प्रतिस्पर्धा का दबाव कम होगा।
शेयरों के हाल
शेयर बाजार में इसका असर साफ दिखा। वारी एनर्जीज का शेयर शुरुआती कारोबार में 5.4% तक चढ़कर करीब ₹2,681.8 पर पहुंच गया, वहीं प्रीमियर एनर्जीज का शेयर भी 4.4% की तेजी के साथ ₹749.5 तक गया। निवेशकों को उम्मीद है कि चीन के इस कदम से भारतीय सोलर कंपनियों के मार्जिन बेहतर होंगे और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। पिछले कुछ समय से ऊंचे वैल्यूएशन और मुनाफावसूली के चलते इन शेयरों में अच्छी-खासी गिरावट आई थी।
क्या कहते हैं जानकार
एनालिस्ट्स का मानना है कि यह खबर सोलर सेक्टर के लिए सेंटिमेंट बूस्टर का काम कर सकती है। हालांकि वे यह भी कह रहे हैं कि आगे की चाल इस बात पर निर्भर करेगी कि चीन इस पॉलिसी को किस हद तक लागू करता है और ग्लोबल डिमांड कैसी रहती है। फिर भी, भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ और रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर नीतियों के चलते लंबी अवधि में भारतीय सोलर मैन्युफैक्चरर्स की तस्वीर मजबूत दिख रही है। इसी उम्मीद में निवेशकों ने सोमवार को इन शेयरों में दोबारा खरीदारी की।