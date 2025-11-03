चीन को सबक सिखाने की तैयारी में भारत! ₹7000 करोड़ से अधिक की बनाई जा रही योजना

संक्षेप: केंद्र सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का आकार लगभग तीन गुना बढ़ाकर ₹7,000 करोड़ से अधिक करने की तैयारी में है। यह जानकारी मामले से जुड़े सूत्रों ने दी है।

Rare Earth Magnets: चीन पर निर्भरता कम करने और इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), डिफेंस व रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स के लिए जरूरी क्रिटिकल मिनरल्स की घरेलू आपूर्ति मजबूत करने की दिशा में भारत एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। केंद्र सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्माण के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना का आकार लगभग तीन गुना बढ़ाकर ₹7,000 करोड़ से अधिक करने की तैयारी में है। यह जानकारी मामले से जुड़े सूत्रों ने दी है।

कैबिनेट से मंजूरी का इंतजार सूत्रों के मुताबिक, इस प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। पहले जो योजना करीब 290 मिलियन डॉलर (₹2,400 करोड़) की थी, अब उसे बढ़ाकर लगभग 788 मिलियन डॉलर (₹7,000 करोड़) किया जा सकता है। हालांकि, सूत्रों ने यह भी बताया कि अंतिम राशि में कैबिनेट की मंजूरी के बाद बदलाव संभव है।

चीन पर निर्भरता घटाने की वैश्विक कोशिश भारत यह कदम उस समय उठा रहा है जब दुनिया के कई देश चीन पर निर्भरता घटाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि चीन वर्तमान में दुनिया की करीब 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स की प्रोसेसिंग करता है। अप्रैल 2025 में, चीन ने अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच एक्सपोर्ट कंट्रोल्स कड़े कर दिए थे, जिससे वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल कंपनियों की सप्लाई चेन बाधित हुई थी।

'क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार न बनाएं' प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल की शुरुआत में कहा था कि क्रिटिकल मिनरल्स को कभी भी ‘हथियार’ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने देशों से स्थिर और विविधीकृत वैश्विक सप्लाई चेन बनाने की अपील की थी, ताकि ऐसी सामग्री किसी एक देश पर निर्भर न रहे।

भारत की नई योजना के प्रमुख लक्ष्य भारत की नई योजना का उद्देश्य घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स के उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, जो ईवी मोटर, विंड टरबाइन, मिसाइल सिस्टम और कई उच्च तकनीकी उपकरणों में अहम भूमिका निभाते हैं। सरकार चाहती है कि अगले कुछ वर्षों में भारत न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करे बल्कि निर्यात केंद्र (Export Hub) के रूप में भी उभरे।

चुनौतियां भी कम नहीं हालांकि, भारत के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं —

1. फंडिंग की कमी: अभी तक इस क्षेत्र में निजी निवेश सीमित है।

2. तकनीकी विशेषज्ञता की कमी: रेयर अर्थ प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजी ज्यादातर चीन के पास केंद्रित है।

3. पर्यावरणीय जोखिम: रेयर अर्थ तत्वों के खनन में रेडियोएक्टिव पदार्थों की मौजूदगी के कारण प्रदूषण और पर्यावरणीय खतरे बढ़ सकते हैं।

4. लंबी परियोजना समयसीमा: इन परियोजनाओं को विकसित करने में वर्षों का समय लग सकता है।

PSU की प्रमुख भूमिका चूंकि फिलहाल घरेलू उत्पादन बिना सरकारी सब्सिडी के आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, इसलिए शुरुआत में सरकारी कंपनियां (PSUs) इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वे विदेशों में माइनिंग पार्टनरशिप्स करने और रेयर अर्थ संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बातचीत कर रही हैं।