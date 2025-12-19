भारत के खिलाफ WTO पहुंचा झल्लाया चीन, टैरिफ-सोलर सब्सिडी को लेकर की शिकायत

संक्षेप: चीन ने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी प्रॉडक्ट्स पर भारत के टैरिफ और इंडियन फोटोवॉल्टिक सब्सिडीज को लेकर विश्व व्यापार संगठन में मामला दर्ज कराया है।

अमेरिका के टैरिफ से झल्लाए हुए चीन ने अब भारत के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन (WTO) का दरवाजा खटखटाया है। चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में भारत के खिलाफ एक मामला दर्ज कराया है। यह मामला इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी (ICT) प्रॉडक्ट्स पर भारत के टैरिफ और इंडियन फोटोवॉल्टिक सब्सिडीज को लेकर दर्ज कराया गया है। चाइनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने शुक्रवार को जारी किए गए एक बयान में यह कहा है।

कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कही यह बात

चीन की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारतीय टैरिफ और सब्सिडीज भारत की घरेलू इंडस्ट्रीज को अनुचित प्रतिस्पर्धात्मक फायदा देते हैं और चीन के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही, यह विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का उल्लंघन करते हैं। चीन ने भारत से सुधारात्मक कार्रवाई का भी आग्रह किया है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है, 'हम भारत से एक बार फिर WTO में अपनी प्रासंगिक प्रतिबद्धताओं का पालन करने का आग्रह करते हैं।' इसके अलावा, चाइनीज कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि उसने भारत की टेलिकॉम टैरिफ प्रैक्टिसेज को लेकर चिंता जताई है।

भारत के खिलाफ WTO में चीन की दूसरी याचिका

विश्व व्यापार संगठन (WTO) में चीन की तरफ से भारत के खिलाफ दायर की गई इस साल यह दूसरी याचिका है। इससे पहले, इस साल अक्टूबर में भारत के खिलाफ दायर की गई याचिका में चीन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज के लिए अनुचित सब्सिडीज का आरोप लगाया था। चीन ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के साथ विचार-विमर्श का आग्रह किया था। नवंबर 2025 में भारत से चीन को किया जाने वाला निर्यात करीब 90 पर्सेंट बढ़ गया है। नवंबर में चीन को एक्सपोर्ट बढ़कर 2.2 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। वहीं, अप्रैल से नवंबर 2025 तक भारत से चीन को शिपमेंट 33 पर्सेंट बढ़कर 12.2 अरब डॉलर पहुंच गया है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 9.2 अरब डॉलर का था।