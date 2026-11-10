बच्चे के लिए हर महीने ₹12500 करें निवेश, 21 साल की उम्र में मिलेगा मोटा फंड? यहां समझें गणित

मुख्य बातें

बच्चे के जन्म के बाद हर महीने ₹12,500 निवेश कर 21 साल की उम्र तक बनाया जा सकता है ₹1 करोड़ का फंड।

Child Investment Planning: बच्चे के भविष्य की चिंता हर माता-पिता को रहती है। कोई उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जोड़ना चाहता है, तो कोई आगे चलकर घर खरीदने या आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ा फंड तैयार करना चाहता है। लेकिन, क्या बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद से ही हर महीने ₹12,500 निवेश करके उसके 21 साल का होने तक करीब ₹1 करोड़ का फंड बनाया जा सकता है? वेल्थ मैनेजर और स्टॉकस्टिक कैपिटल (Stocktick Capital) के संस्थापक विजय महेश्वरी ने LinkedIn पर एक निवेश का उदाहरण शेयर किया है। इसके मुताबिक अगर माता-पिता बच्चे के लिए हर महीने ₹12,500 निवेश करते हैं और यह निवेश 15 साल तक जारी रखते हैं, तो कुल ₹22.50 लाख जमा होंगे।

इसके बाद इस रकम को अगले 3 साल तक बिना अतिरिक्त निवेश के बढ़ने दिया जाए, तो अनुमानित रिटर्न के आधार पर बड़ा फंड तैयार हो सकता है। हालांकि, ₹1 करोड़ का आंकड़ा हासिल होना निवेश पर मिलने वाले रिटर्न पर निर्भर करेगा। इस पूरी योजना में NPS वात्सल्य जैसी सरकारी पेंशन योजना भी चर्चा में है। आइए समझते हैं कि हर महीने ₹12,500 निवेश करने पर बच्चे के 21 साल का होने तक कितना पैसा जमा हो सकता है और NPS वात्सल्य के नियम क्या हैं।

हर महीने ₹12,500 लगाने पर कितना बनेगा फंड?

सबसे पहले निवेश का पूरा गणित समझना जरूरी है। मान लीजिए बच्चा अभी 3 महीने का है और माता-पिता उसके लिए हर महीने ₹12,500 निवेश करना शुरू करते हैं। अगर यह निवेश लगातार 15 साल तक जारी रहता है, तो कुल निवेश ₹22.50 लाख होगा। इसके बाद बच्चे के 18 साल का होने पर SIP रोक दी जाती है और जमा रकम को अगले 3 साल तक निवेश में बनाए रखा जाता है।

अनुमानित सालाना रिटर्न के आधार पर कैलकुलेशन

सालाना अनुमानित रिटर्न 15 साल बाद फंड 21 साल की उम्र पर फंड 10% करीब ₹50 लाख करीब ₹66 लाख 12.8% करीब ₹63 लाख करीब ₹90 लाख

यानी ₹12,500 महीने निवेश करने से 21 साल की उम्र तक करीब ₹66 लाख से ₹90 लाख का फंड बन सकता है। यह रिटर्न के अनुमान पर आधारित उदाहरण है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान दें कि यहां निवेश 15 साल तक किया गया है, जबकि पैसे को बढ़ने के लिए कुल 18 साल का समय दिया गया है। वास्तविक रकम निवेश के समय, बाजार के प्रदर्शन, फंड के खर्च और रिटर्न के तरीके पर निर्भर करेगी।

क्या ₹1 करोड़ का लक्ष्य हासिल हो सकता है?

₹1 करोड़ का फंड बनाने के लिए सिर्फ निवेश शुरू करना काफी नहीं है। निवेश की रकम, अवधि और रिटर्न तीनों महत्वपूर्ण हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में 12.8% सालाना रिटर्न मिलने पर 21 साल की उम्र तक करीब ₹90 लाख का फंड बनता है, यानी ₹1 करोड़ का आंकड़ा हासिल करने के लिए या तो निवेश की रकम बढ़ानी होगी, निवेश की अवधि लंबी रखनी होगी या अधिक रिटर्न मिलना होगा। हालांकि, अधिक रिटर्न की उम्मीद में ज्यादा जोखिम लेना भी सही फैसला नहीं है। खासकर बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करते समय जोखिम और पैसे की जरूरत के समय को ध्यान में रखना जरूरी है।

क्या है NPS वात्सल्य योजना?

बच्चों के नाम पर लंबे समय के लिए निवेश करने के विकल्पों में NPS वात्सल्य भी शामिल है। सरकार ने सितंबर 2024 में इस योजना की शुरुआत की थी। इसे खासतौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। इसका उद्देश्य छोटी उम्र से ही बच्चे के नाम पर पेंशन से जुड़ी बचत तैयार करना है। इस योजना में खाता बच्चे के नाम पर खोला जाता है, जबकि माता-पिता या कानूनी अभिभावक उसके 18 साल का होने तक खाते का संचालन करते हैं। PFRDA (Pension Fund Regulatory and Development Authority) इस योजना को कंट्रोल करता है।

NPS वात्सल्य में कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं निवेश?

इस योजना की एक खास बात यह है कि इसमें निवेश शुरू करने के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है।



खाता खोलते समय कम से कम 250 का योगदान जरूरी है।

हर वित्त वर्ष में न्यूनतम 250 का योगदान करना होता है।

निवेश की अधिकतम सीमा तय नहीं है।

पैसा PFRDA में रजिस्टर्ड पेंशन फंड के जरिए निवेश किया जाता है।

इसमें मिलने वाला रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है।

इसका मतलब है कि माता-पिता अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से बच्चे के खाते में पैसा जमा कर सकते हैं। हालांकि, बाजार से जुड़े निवेश में रिटर्न की गारंटी नहीं होती।

NPS वात्सल्य में कब निकाल सकते हैं पैसा?

इस योजना में पैसा जरूरत पड़ने पर निकालने के कुछ नियम भी हैं। खाता खुलने के कम से कम 3 साल बाद कुछ खास परिस्थितियों में आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। इसके तहत बच्चे की खुद की जमा रकम का अधिकतम 25% निकाला जा सकता है। इसमें निवेश से मिला रिटर्न शामिल नहीं होता।

यह सुविधा मुख्य रूप से इन जरूरतों के लिए उपलब्ध है।

बच्चे की पढ़ाई

कुछ निर्धारित गंभीर बीमारियों का इलाज

75% से अधिक दिव्यांगता की स्थिति

18 साल की उम्र से पहले अधिकतम दो बार और 18 से 21 साल के बीच निर्धारित शर्तों के साथ 2 अतिरिक्त बार आंशिक निकासी की जा सकती है।

बच्चा 18 साल का हो जाए तो क्या होगा?

NPS वात्सल्य में यह सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। बच्चे के 18 साल का होने पर उसे नए सिरे से KYC और नॉमिनी से जुड़ी जानकारी देनी होती है। इसके बाद उसके पास मुख्य रूप से तीन विकल्प होते हैं।

1- योजना में निवेश जारी रखना:- बच्चा चाहे तो 18 साल के बाद भी अगले 3 साल तक यानी 21 साल की उम्र तक इस योजना में बना रह सकता है।

2- सामान्य NPS में ट्रांसफर:- जमा पूरी रकम को NPS All सिटिजन मॉडल या किसी अन्य लागू NPS योजना में ट्रांसफर किया जा सकता है।

3- खाते से बाहर निकलना:- अगर खाते में कुल जमा रकम ₹8 लाख से कम है, तो लागू नियमों के अनुसार पूरी रकम निकाली जा सकती है। अगर रकम ₹8 लाख या इससे ज्यादा है, तो अधिकतम 80% पैसा एकमुश्त निकाला जा सकता है। कम से कम 20% रकम से एन्युटी खरीदनी होगी, जिससे आगे नियमित पेंशन मिल सके। इसलिए, NPS वात्सल्य को सामान्य सेविंग अकाउंट की तरह नहीं देखना चाहिए। इसमें पैसे निकालने की आजादी सीमित है।

क्या बच्चे के लिए NPS वात्सल्य में निवेश करना सही है?

इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि माता-पिता बच्चे के लिए किस तरह का फंड बनाना चाहते हैं। अगर उद्देश्य बच्चे के बड़े होने के बाद लंबे समय तक आर्थिक सुरक्षा और पेंशन के लिए पैसा तैयार करना है, तो NPS वात्सल्य एक विकल्प हो सकता है। लेकिन, अगर माता-पिता का लक्ष्य बच्चे की स्कूल फीस, कॉलेज की पढ़ाई या विदेश में उच्च शिक्षा के लिए पैसा जमा करना है, तो सिर्फ पेंशन आधारित योजना पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे की पढ़ाई का खर्च 18 साल की उम्र से पहले भी आ सकता है, जबकि NPS वात्सल्य में निकासी पर कई शर्तें लागू होती हैं।

माता-पिता को निवेश करते समय 3 अलग-अलग लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए:



शिक्षा का खर्च:- स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए पैसा।

स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए पैसा। शुरुआती आर्थिक मदद:- नौकरी, कारोबार या घर खरीदने जैसे शुरुआती लक्ष्यों के लिए फंड।

नौकरी, कारोबार या घर खरीदने जैसे शुरुआती लक्ष्यों के लिए फंड। लंबी अवधि की सुरक्षा:- बच्चे के भविष्य और रिटायरमेंट के लिए बचत।

इन सभी लक्ष्यों के लिए एक ही निवेश योजना पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

निवेश शुरू करने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

बच्चे के जन्म के तुरंत बाद निवेश शुरू करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि पैसे को बढ़ने के लिए लंबा समय मिलता है। लेकिन, माता-पिता को कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बच्चे की पढ़ाई और अन्य जरूरी खर्चों के लिए अलग फंड तैयार करें। दूसरा, निवेश में बाजार के उतार-चढ़ाव को समझें। तीसरा, किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके निकासी नियम और शुल्क जरूर देखें।

बच्चे के लिए हर महीने ₹12,500 निवेश करना लंबे समय में बड़ा फंड बनाने की दिशा में एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। 15 साल के निवेश और अगले 3 साल तक बिना अतिरिक्त योगदान के रकम को बढ़ने देने पर अनुमानित 10% से 12.8% रिटर्न के हिसाब से करीब ₹66 लाख से ₹90 लाख का फंड बन सकता है। ₹1 करोड़ का लक्ष्य हासिल करने के लिए निवेश की रकम, अवधि या रिटर्न में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चे की शिक्षा, शुरुआती जरूरतों और लंबी अवधि की आर्थिक सुरक्षा के लिए सही योजना बनाई जाए।