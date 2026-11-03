बच्चे को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट करने से पहले जानें टैक्स के नियम…वरना पछताएंगे

मुख्य बातें

बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए माता-पिता अक्सर उन्हें कैश, सोना, बैंक डिपॉजिट या प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं। त्योहारों और खास मौकों पर इस तरह के गिफ्ट देने का चलन भी काफी आम है। कई माता-पिता बच्चों के नाम पर FD, PPF या दूसरी निवेश योजनाओं में पैसा जमा करते हैं, ताकि आगे चलकर उनकी पढ़ाई और दूसरी जरूरतों के लिए फंड तैयार हो सके। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बच्चे को दिया गया पैसा भले ही टैक्स फ्री हो, लेकिन उससे होने वाली कमाई पर इनकम टैक्स देना पड़ सकता है? खासकर अगर बच्चा 18 साल से छोटा है, तो उसके निवेश से होने वाली कमाई माता-पिता की इनकम में जुड़ सकती है। इसलिए बच्चे को पैसे या प्रॉपर्टी गिफ्ट करने से पहले इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के इन नियमों को समझना जरूरी है।

बच्चे को कैश या प्रॉपर्टी गिफ्ट करने पर कितना टैक्स?

अगर माता-पिता अपने बच्चे को कैश, सोना या प्रॉपर्टी गिफ्ट करते हैं, तो सामान्य तौर पर इस पर बच्चे को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। इसकी वजह यह है कि इनकम टैक्स कानून में माता-पिता और बच्चों को करीबी रिश्तेदार माना गया है। यही नियम दादा-दादी और नाना-नानी से मिलने वाले गिफ्ट पर भी लागू होता है, यानी इन रिश्तेदारों से मिले पैसों या संपत्ति पर सामान्य तौर पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। हालांकि, यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। गिफ्ट के रूप में मिला पैसा टैक्स फ्री हो सकता है, लेकिन उस पैसे से होने वाली कमाई पर टैक्स लग सकता है। उदाहरण के लिए अगर आपने अपने नाबालिग बच्चे के बैंक अकाउंट में ₹3 लाख जमा किए और उस पर ब्याज मिलने लगा, तो उस ब्याज पर टैक्स के नियम लागू होंगे।

नाबालिग बच्चे की कमाई पर किसे देना होगा टैक्स?

इनकम टैक्स के इस नियम को 'क्लबिंग ऑफ इनकम' (Clubbing of Income) कहा जाता है। इसका मतलब है कि नाबालिग बच्चे की कुछ कमाई को उसके माता-पिता की कुल टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता है।Income-tax Act, 2025 के सेक्शन 99(1)(c) के मुताबिक, अगर 18 साल से कम उम्र का बच्चा अपने निवेश से ब्याज, डिविडेंड या दूसरी कमाई करता है, तो सामान्य तौर पर यह रकम उस माता-पिता की इनकम में जोड़ी जाएगी, जिसकी कुल कमाई दूसरे माता-पिता से ज्यादा है। अगर माता-पिता अलग रहते हैं, तो बच्चे की देखभाल करने वाले अभिभावक की इनकम में इसे जोड़ा जाएगा।

मान लीजिए कि आपने अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर ₹3 लाख बैंक में जमा किए हैं। इस रकम पर सालाना ₹18,000 ब्याज मिलता है। अगर आप ज्यादा कमाई करने वाले अभिभावक हैं और 30% टैक्स स्लैब में आते हैं, तो यह ब्याज आपकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ सकता है। इस तरह बच्चे के निवेश से होने वाली कमाई के कारण आपकी टैक्स देनदारी बढ़ सकती है। हालांकि, हर स्थिति में बच्चे की कमाई माता-पिता की इनकम में नहीं जोड़ी जाती। कानून में कुछ खास छूट भी दी गई हैं।

बच्चे की अपनी मेहनत से हुई कमाई पर क्लबिंग का नियम

अगर नाबालिग बच्चा अपनी मेहनत, हुनर या विशेष प्रतिभा के दम पर कमाई करता है, तो उस आय को माता-पिता की इनकम में नहीं जोड़ा जाता। उदाहरण के लिए बच्चा पेंटिंग बनाकर पैसे कमाता है, किसी खेल प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा के दम पर पुरस्कार जीतता है या अपनी कला और स्किल से कमाई करता है, तो ऐसी आय पर सामान्य क्लबिंग नियम लागू नहीं होता। इसके अलावा कानून में निर्धारित विशेष प्रकार की दिव्यांगता से प्रभावित नाबालिग बच्चे की आय को भी इस नियम से छूट दी गई है, लेकिन ध्यान रखें कि बच्चे की अपनी मेहनत से हुई कमाई पर निवेश करके जो अतिरिक्त ब्याज या रिटर्न मिलता है, उस पर क्लबिंग के नियम लागू हो सकते हैं।

माइनर चाइल्ड टैक्स एग्जेम्प्शन: हर बच्चे पर ₹1,500 की टैक्स छूट

इनकम टैक्स कानून में नाबालिग बच्चे की क्लब की गई कमाई पर माता-पिता को सीमित छूट भी मिलती है। इसके तहत प्रत्येक नाबालिग बच्चे के लिए सालाना अधिकतम ₹1,500 की छूट उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, अगर आपके बच्चे की ₹10,000 की कमाई आपकी इनकम में जोड़ी जाती है, तो निर्धारित नियमों के अनुसार ₹1,500 तक की छूट मिल सकती है। अगर क्लब की गई आय ₹1,000 है, तो छूट भी अधिकतम ₹1,000 तक ही होगी। इसका मतलब है कि यह छूट ₹1,500 से ज्यादा नहीं हो सकती और इसे बच्चे की आय से अधिक नहीं लिया जा सकता।

बच्चों के नाम पर निवेश करना है तो PPF और SSY के टैक्स नियम समझें

अगर आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लंबी अवधि का निवेश करना चाहते हैं, तो सही स्कीम चुनना जरूरी है। कुछ सरकारी योजनाओं में मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, जबकि कुछ निवेश से होने वाली कमाई पर टैक्स देना पड़ सकता है।

इन योजनाओं का टैक्स ट्रीटमेंट समझिए

1- SSY (Sukanya Samriddhi Yojana):- अगर आपकी बेटी है, तो उसके भविष्य के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक विकल्प हो सकती है। इस योजना में मिलने वाला ब्याज और नियमों के अनुसार मिलने वाली मैच्योरिटी रकम टैक्स फ्री होती है।

2- PPF (Public Provident Fund):- बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट में निवेश किया जा सकता है। इसमें मिलने वाला ब्याज और नियमों के तहत मिलने वाली मैच्योरिटी रकम टैक्स फ्री होती है। हालांकि, निवेश पर टैक्स छूट का लाभ लागू नियमों और टैक्स रिजीम पर निर्भर करेगा।

3- NSC (National Savings Certificate):- NSC में निवेश करने पर ब्याज मिलता है, लेकिन इसका ब्याज सामान्य तौर पर टैक्सेबल होता है। यह ब्याज माता-पिता की टैक्सेबल इनकम में भी जुड़ सकता है, क्योंकि बच्चा नाबालिग है। हालांकि, NSC में दोबारा निवेश किए गए ब्याज पर लागू कटौती के नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए निवेश करने से पहले केवल ब्याज दर नहीं, बल्कि उस स्कीम के टैक्स ट्रीटमेंट को भी समझना चाहिए।

बच्चा 18 साल का होते ही बदल जाएंगे टैक्स के नियम

नाबालिग बच्चे की कमाई को माता-पिता की इनकम में जोड़ने का नियम उसके 18 साल का होने तक लागू रहता है। जैसे ही बच्चा बालिग होता है, उसके निवेश से आगे होने वाली कमाई की गणना उसके अपने टैक्स प्रोफाइल के अनुसार की जाती है।

उदाहरण के लिए, अगर आपने बच्चे के नाम पर FD कराई है और वह 18 साल का हो जाता है, तो बालिग होने के बाद मिलने वाले ब्याज पर टैक्स की जिम्मेदारी बच्चे की अपनी आय और लागू टैक्स नियमों के अनुसार तय होगी, यानी माता-पिता की इनकम में बच्चे की कमाई जोड़ने वाला नियम 18 साल की उम्र के बाद भविष्य में होने वाली आय के लिए लागू नहीं रहेगा।

बच्चे को प्रॉपर्टी या सोना गिफ्ट करने पर क्या होगा?

सिर्फ कैश ही नहीं, कई माता-पिता बच्चों के नाम पर जमीन, मकान और सोना भी गिफ्ट करते हैं। माता-पिता से बच्चे को मिली ऐसी संपत्ति पर सामान्य तौर पर गिफ्ट के समय इनकम टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वे करीबी रिश्तेदारों की कैटेगिरी में आते हैं, लेकिन संपत्ति से कमाई शुरू होने पर टैक्स के नियम बदल सकते हैं।

अगर बच्चे के नाम पर गिफ्ट किए गए मकान से किराया मिलता है, तो नाबालिग होने की स्थिति में यह आय सामान्य तौर पर माता-पिता की इनकम में जोड़ी जा सकती है।



अगर गिफ्ट की गई संपत्ति बेचकर मुनाफा कमाया जाता है, तो कैपिटल गेन पर भी क्लबिंग के नियम लागू हो सकते हैं।



सोना बेचने पर होने वाले मुनाफे की टैक्स देनदारी उसकी खरीद की तारीख, लागत और होल्डिंग पीरियड जैसे पहलुओं पर निर्भर करेगी।

इसके अलावा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते समय स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन जैसे खर्चों का भी ध्यान रखना चाहिए।

बच्चे को पैसे गिफ्ट करने से पहले इन 5 बातों का रखें ध्यान

अगर आप अपने बच्चे के नाम पर पैसा या संपत्ति ट्रांसफर करने की योजना बना रहे हैं, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें।

1- गिफ्ट का रिकॉर्ड रखें:- बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसा देना बेहतर है। इससे गिफ्ट का स्रोत और ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बना रहता है।

2- निवेश का उद्देश्य तय करें:- पैसा बच्चे की पढ़ाई, शादी या लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा के लिए निवेश कर रहे हैं, यह स्पष्ट रखें।

3- टैक्स नियम समझें:- निवेश से मिलने वाला ब्याज, डिविडेंड और कैपिटल गेन टैक्सेबल हो सकता है।

4- निवेश की अवधि देखें:- FD, PPF, SSY और NSC में पैसा लगाने से पहले उनकी लॉक-इन अवधि और निकासी के नियम समझें।

5- बालिग होने के बाद निवेश अपडेट करें:- बच्चा 18 साल का होने पर बैंक और निवेश खातों में जरूरी KYC और ऑपरेशन से जुड़े बदलाव पूरे करें।

बच्चे को गिफ्ट देना टैक्स फ्री, लेकिन कमाई पर रखें नजर

आपको बता दें कि बच्चों के नाम पर पैसा, सोना या प्रॉपर्टी गिफ्ट करना उनके भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने का अच्छा तरीका हो सकता है। लेकिन माता-पिता को यह समझना चाहिए कि गिफ्ट पर टैक्स न लगने का मतलब यह नहीं है कि उससे होने वाली हर कमाई भी टैक्स फ्री होगी। खासकर नाबालिग बच्चों के मामले में क्लबिंग ऑफ इनकम का नियम आपकी टैक्स देनदारी बढ़ा सकता है। इसलिए निवेश का विकल्प चुनते समय उसके रिटर्न के साथ टैक्स नियमों को भी ध्यान में रखें। सही योजना से आप बच्चे के लिए लंबी अवधि में अच्छा फंड तैयार कर सकते हैं और टैक्स से जुड़े अनावश्यक झटकों से भी बच सकते हैं।