4 अक्टूबर से मिनटों में क्लीयर हो जाएंगे आपके चेक, इस दिग्गज बैंक ने किया ऐलान

ICICI Bank cheques cleared Rule: आईसीआईसीआई बैंक ने घोषणा की है कि 4 अक्टूबर 2025 से जमा किए गए चेक उसी दिन क्लीयर हो जाएंगे। यह फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की नई गाइडलाइंस के अनुरूप लिया गया है, जिनका मकसद चेक की तेजी से क्लियरिंग और सेटलमेंट सुनिश्चित करना है। बैंक ने अपने ग्राहकों को ई-मेल भेजकर जानकारी दी कि सेम-डे क्लीयरेंस के लिए जरूरी है कि ग्राहक अपने चेक निर्धारित शाखा के कट-ऑफ टाइम से पहले जमा करें। आईसीआईसीआई बैंक का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों को तेजी से फंड उपलब्ध होगा, अधिक सुविधा मिलेगी और देरी कम होगी। बैंक ने ग्राहकों को सलाह दी है कि चेक सही तरीके से जारी करें और खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें ताकि क्लियरिंग में कोई समस्या न आए। साथ ही यह भी कहा गया है कि RBI की गाइडलाइंस के अनुसार धोखाधड़ी वाले चेक लेनदेन से बचाव के लिए ग्राहकों को ‘पॉजिटिव पे फीचर’ का इस्तेमाल करना चाहिए।

पॉजिटिव पे क्या है? पॉजिटिव पे एक सुरक्षा प्रक्रिया है, जिसके तहत ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक तरीके से चेक की जानकारी बैंक को भेजते हैं ताकि बैंक चेक क्लियर करने से पहले उसकी पुष्टि कर सके। यह धोखाधड़ी वाले लेनदेन को रोकने में मदद करता है।

चेक की मुख्य जानकारी जो देनी होती है- - खाता नंबर

- चेक नंबर

- लाभार्थी/पेयी का नाम

- चेक की राशि

- चेक की तारीख

क्यों पॉजिटिव पे जरूरी है? - सिफारिश: ₹50,000 से ऊपर के चेक के लिए।

- अनिवार्य: ₹5,00,000 से ऊपर के चेक के लिए।

- अगर ₹5 लाख से ऊपर का चेक पॉजिटिव पे के बिना जमा किया गया, तो वह चेक बैंक वापस कर देगा। केवल पॉजिटिव पे पुष्टि वाले चेक ही RBI की विवाद निवारण प्रणाली में सुरक्षा के लिए पात्र हैं।

चेक क्लियरिंग के लिए जरूरी नियम - राशि शब्दों और अंकों में मिलनी चाहिए, कोई बदलाव नहीं।

- चेक की तारीख वैध होनी चाहिए।

- पेयी का नाम, राशि या तारीख में कोई संशोधन/संपादन नहीं होना चाहिए।

- चेक पर हस्ताक्षर बैंक में दर्ज नमूना हस्ताक्षर से मिलना चाहिए।

RBI का सेम-डे चेक क्लियरिंग का ऐलान अगस्त 2025 में RBI ने कहा कि चेक क्लियरिंग अब बैच सिस्टम से हटकर लगातार क्लियरिंग होगी। दो चरणों में लागू किया जाएगा:

- फेज 1: 4 अक्टूबर 2025

- फेज 2: 3 जनवरी 2026

बैंक 10:00 बजे से 4:00 बजे तक सिंगल प्रेजेंटेशन सेशन में चेक स्कैन कर क्लियरिंग हाउस को तुरंत भेजेंगे। क्लियरिंग हाउस चेक की इमेज ड्रॉई बैंक को लगातार उपलब्ध कराएगा।