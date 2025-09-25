10 साल में पहली बार बोनस शेयर बांटने की तैयारी, रॉकेट बना यह छोटकू शेयर, इस दिग्गज का है बड़ा दांव

मल्टीबैगर कंपनी फिनोटेक्स केमिकल अपने शेयरधारकों को 10 साल बाद बोनस शेयर का तोहफा देने की तैयारी में है। कंपनी अपने शेयर का भी बंटवारा करेगी। कंपनी की बोर्ड बैठक 27 सितंबर को होनी है। पिछले पांच साल में कंपनी के शेयर 700% से ज्यादा उछले हैं।

स्पेशियलिटी केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी फिनोटेक्स केमिकल के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। फिनोटेक्स केमिकल के शेयर गुरुवार को 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 271 रुपये पर पहुंच गए हैं। मल्टीबैगर कंपनी अपने शेयरधारकों को डबल गिफ्ट देने की तैयारी में है। कंपनी ने घोषणा की है कि उसका बोर्ड बोनस शेयर जारी करने और शेयर के बंटवारे (स्टॉक स्प्लिट) पर विचार करेगा। फिनोटेक्स केमिकल के शेयरों में पिछले 5 साल में 700 पर्सेंट से अधिक की जोरदार तेजी आई है। दिग्गज निवेशक आशीष कचौलिया का कंपनी पर बड़ा दांव है।

10 साल में पहली बार बोनस शेयर बांटने जा रही है कंपनी

फिनोटेक्स केमिकल (Fineotex Chemical) ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी के बोर्ड की बैठक शनिवार 27 सितंबर को होगी। इस मीटिंग में कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने और शेयर के बंटवारे पर विचार करेगा। इसके अलावा, कंपनी का बोर्ड शेयरधारकों को डिविडेंड देने पर भी विचार करेगा। 10 साल बाद यह पहला मौका होगा, जब फिनोटेक्स केमिकल अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने और स्टॉक स्प्लिट पर विचार करेगी। साल 2015 में फिनोटेक्स केमिकल ने अपने निवेशकों को 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर देने की घोषणा की थी। यानी, कंपनी ने हर 1 शेयर पर 1 बोनस शेयर बांटा था। इसके अलावा, कंपनी ने अपने शेयर को 5 टुकड़े में बांटा।

5 साल में 700% से ज्यादा उछल गए हैं कंपनी के शेयर

फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 700 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी फिनोटेक्स केमिकल के शेयर 25 सितंबर 2020 को 31.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 सितंबर 2025 को 271 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में कंपनी के शेयरों में 100 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, पिछले एक साल से फिनोटेक्स केमिकल के शेयर दबाव में हैं। पिछले एक साल में केमिकल कंपनी के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं। फिनोटेक्स केमिकल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 438.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 192.05 रुपये है।