शेयर बांटने के साथ बोनस शेयर देने की तैयारी, 50% से ज्यादा टूट चुका है यह केमिकल शेयर
केमिकल कंपनी पौषक लिमिटेड अपने शेयर बांटने के साथ ही बोनस शेयर का तोहफा अपने निवेशकों को दे सकती है। कंपनी पहली बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। ऑल-टाइम हाई से पौषक लिमिटेड के शेयर 50% से ज्यादा टूट गए हैं।
केमिकल कंपनी पौषक लिमिटेड अपने शेयरधारकों को दोहरा तोहफा देने की तैयारी में है। पौषक लिमिटेड अपने शेयर बांटने के साथ ही बोनस शेयर निवेशकों को तोहफे में दे सकती है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि वह बोनस शेयर जारी करने के साथ ही स्टॉक स्प्लिट (शेयर के बंटवारे) पर विचार करेगी। कंपनी के शेयर गुरुवार को करीब 3 पर्सेंट की तेजी के साथ 6050 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। पौषक लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 10 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर से 50 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।
11 अगस्त को है कंपनी की बोर्ड बैठक
स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पौषक लिमिटेड के बोर्ड की बैठख 11 अगस्त 2025 को होगी। इस बैठक में कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने और शेयर बांटने पर विचार करेगा। यह पहला मौका होगा, जब केमिकल कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करेगी और अपने शेयर का बंटवारा करेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 67.13 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 32.87 पर्सेंट है।
ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा टूट गए हैं शेयर
केमिकल कंपनी पौषक लिमिटेड के शेयरों में साल 2016 से लेकर 2022 तक तेज उछाल देखने को मिला। अगस्त 2016 में 500 रुपये से लेकर अप्रैल 2022 में कंपनी के शेयर 12400 रुपये के लेवल तक पहुंच गए। हालांकि, 12,400 रुपये के लेवल तक पहुंचने के बाद कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। अपने ऑल-टाइम हाई लेवल से पौषक लिमिटेड के शेयर 50 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। केमिकल कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 6385 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 3746 रुपये है।