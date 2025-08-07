शेयर बांटने के साथ बोनस शेयर देने की तैयारी, 50% से ज्यादा टूट चुका है यह केमिकल शेयर

केमिकल कंपनी पौषक लिमिटेड अपने शेयर बांटने के साथ ही बोनस शेयर का तोहफा अपने निवेशकों को दे सकती है। कंपनी पहली बार बोनस शेयर बांटने जा रही है। ऑल-टाइम हाई से पौषक लिमिटेड के शेयर 50% से ज्यादा टूट गए हैं।

केमिकल कंपनी पौषक लिमिटेड अपने शेयरधारकों को दोहरा तोहफा देने की तैयारी में है। पौषक लिमिटेड अपने शेयर बांटने के साथ ही बोनस शेयर निवेशकों को तोहफे में दे सकती है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि वह बोनस शेयर जारी करने के साथ ही स्टॉक स्प्लिट (शेयर के बंटवारे) पर विचार करेगी। कंपनी के शेयर गुरुवार को करीब 3 पर्सेंट की तेजी के साथ 6050 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। पौषक लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को 10 पर्सेंट की तूफानी तेजी देखने को मिली थी। कंपनी के शेयर अपने अब तक के उच्चतम स्तर से 50 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं।

11 अगस्त को है कंपनी की बोर्ड बैठक

स्पेशियलिटी केमिकल्स इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनी पौषक लिमिटेड के बोर्ड की बैठख 11 अगस्त 2025 को होगी। इस बैठक में कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने और शेयर बांटने पर विचार करेगा। यह पहला मौका होगा, जब केमिकल कंपनी अपने शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करेगी और अपने शेयर का बंटवारा करेगी। कंपनी ने अभी बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है। कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 67.13 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 32.87 पर्सेंट है।