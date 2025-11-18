Hindustan Hindi News
PM Kisan की आज की लिस्ट में चेक करें अपना नाम, 21वीं किस्त कल मिलेगी

संक्षेप: PM Kisan list: पीएम किसान की 21वीं किस्त आपके खाते में आएगी कि नहीं, इसके लिए पीएम किसान की आज यानी 18 नवंबर की ताजा लिस्ट में अपना नाम चेक करें। आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपना नहीं नही बल्कि पूरे गांव के लाभार्थियों का नाम लेटेस्अ लिस्ट में देख सकते हैं।

Tue, 18 Nov 2025 11:24 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
PM Kisan list for 21st Installment: पीएम किसान की 21वीं किस्त 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयबंटूर से जारी करेंगे। कल दोपहर 2 बजे करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में पीएम किसान की 21वीं किस्त के रूप में 2000-2000 रुपये डाले जाएंगे। आपके खाते में आएंगे कि नहीं, इसके लिए पीएम किसान की आज यानी 18 नवंबर की ताजा लिस्ट में अपना नाम चेक करें। इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल से घर बैठे अपना नहीं नही बल्कि पूरे गांव के लाभार्थियों का नाम लेटेस्अ लिस्ट में देख सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए स्टेप्स को फॉलो करते जाना है...

पहला स्टेप: पीएम किसान सम्मान निधि की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाएं और Benificiary List को टैप करें।

दूसरा स्टेप: एक नया पेज खुलेगा जिसमें Benificiary List 18/11/2025 लिखा होगा। यहां आप राज्य, जिला, तहसील भरें। ब्लॉक और गांव चुनें। इसके बाद Get Report पर टैप करें। आपके सामने पूरे गांव की सबसे ताजी लिस्ट खुल जाएगी। इसमें जिसका नाम होगा, उनके खाते में बुधवार दोपहर 2 बजे 2000 रुपये गिरेंगे।

इन्हें नहीं मिलेगी किस्त

बता दें कुछ मामलों में 21वीं किस्त रोक दी गई है। ये वे किसान हैं, जो योजना के 'बहिष्करण मानदंड' में आते हैं, जैसे...

वे किसान जिन्होंने 1 फरवरी, 2019 के बाद जमीन खरीदी है। एक से अधिक परिवार के सदस्य (जैसे पति-पत्नी दोनों, या वयस्क और नाबालिग सदस्य) योजना के लाभ के लिए पंजीकृत हैं।

ऐसे मामलों में लाभ तब तक रोक दिया जाता है जब तक शारीरिक सत्यापन पूरा नहीं हो जाता। किसानों को सलाह दी गई है कि वे अपनी पात्रता की स्थिति आधिकारिक वेबसाइट या 'किसान ई-मित्र' चैटबॉट पर जाकर जांचें।

कौन ले सकता है लाभ?

वे किसान जिन्होंने 20वीं किस्त के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर अपना ई-केवाईसी और पंजीकरण पूरा कर लिया है, वे इस सरकारी योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे।

