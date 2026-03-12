Hindustan Hindi News
आज पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के चेक करें रेट, देखें कहीं बढ़ तो नहीं गए

Mar 12, 2026 07:13 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की किल्लत के बीच एक राहत भरी खबर है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद आज भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं।

LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) की किल्लत के बीच एक राहत भरी खबर है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद आज भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट नहीं बढ़ाए हैं। आज सुबह छह बजे जारी रेट के मुताबिक दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल की रिटेल कीमत ₹94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर है। बता दें मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे। इसके बाद अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।

कच्चे तेल में एक बार फिर उबाल आ गया है। ब्रेंट क्रूड फिर से 100 डॉलर प्रति बैरल की ओर पहुंच रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आज सुबह 6 प्रतिशत से अधिक की उछाल के साथ ब्रेंट क्रूड 97.69 डॉलर पर पहुंच गया है। जबकि, डब्ल्यूटीआई भी करीब 6 प्रतिशत चढ़कर 92.41 डॉलर पर था। बता दें क्रूड में हर 1 डॉलर की बढ़ोतरी से सालाना भारत के आयात बिल में लगभग 2 अरब डॉलर का इजाफा होता है।

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर

सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर

दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर

हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर

रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर

उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर

देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर

नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर

इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर

जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर

संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर

कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर

उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर

चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर

राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

आज 12 मार्च को एलपीजी के क्या हैं रेट

ईरान-इजरायल युद्ध के चलते अभी पिछले हफ्ते 7 मार्च को LPG (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) सिलेंडर के रेट 115 रुपये तक बढ़े। दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का आज का रेट 1883 रुपये है। जबकि घरेलू सिलेंडर 913 रुपये में मिल रहा है। कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर 1875.50 रुपये का और घरेलू 939 रुपये का है। मुंबई में कमर्शियल सिलेंडर 1835 रुपये जबकि घरेलू सिलेंडर के रेट आज 912.50 रुपये है। चेन्नई में आज कमर्शियल सिलेंडर 2043.50 रुपये का है और घरेलू 928.50 रुपये का।

अन्य शहरों में एलपीजी गैस सिलेंडर के आज के रेट

पटना 1002.5 2135

लखनऊ 950.5 2005.5

आगरा 925.5 1937.5

मेरठ 922.50 1903

गाजियाबाद 910.5 1883

इंदौर 941 1990

भोपाल 918.5 1888

अहमदाबाद 920 1902

बेंगलुरू 915.5 1958.5

स्रोत: इंडेन

दृगराज मद्धेशिया:-लाइव हिन्दुस्तान में पिछले 6 साल से बिजनेस टीम का अहम हिस्सा हैं। दृगराज को पत्रकारिता में 21 वर्षों का लंबा अनुभव है। इन्होंने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी स्पेशल खबरों से खास पहचान बनाई है। शेयर मार्केट, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी पर विशेष पकड़। मैथ्स से ग्रेजुएट, मास कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस में पीजी डिप्लोमा। दृगराज, रिसर्च और एनॉलिस के जरिए मार्केट डेटा को आसान भाषा में 'कुछ अलग' पाठकों तक पहुंचाते हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले साढ़े सात साल तक हिन्दुस्तान अखबार में बतौर सीनियर रिपोर्टर काम किया। इसके अलावा सहारा समय, दैनिक जागरण, न्यूज नेशन में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं।

