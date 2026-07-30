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पेट्रोल-डीजल, LPG और CNG के 30 जुलाई के रेट घर से निकलने से पहले करें चेक

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Petrol, Diesel, LPG, CNG Rates: सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम ने सुबह 6 बजे ही पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दीं हैं
  • कच्चे तेल में भारी उतार-चढ़ाव के बीच OMC वेट एंड वॉच की नीति अपना रही हैं
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पेट्रोल-डीजल, LPG और CNG के 30 जुलाई के रेट घर से निकलने से पहले करें चेक

ईरान-अमेरिका में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। बुधवार को कच्चे तेल के दाम करीब 8 प्रतिशत उछलने के बाद आज यानी गुरुवार 30 जलुाई को ब्रेंट क्रूड और WTI थोड़े नरम हुए हैं। आज सुबह 6 बजे के आसापास ब्रेंट क्रूड 1.53 प्रतिशत गिरकर 89.35 डॉलर प्रति बैरल पर ट्र्रेड कर रहा था। जबकि, WTI 1.02 प्रतिशत नीचे 83.60 डॉलर प्रति बैरल पर था। ऐसे में आज घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और सीएनजी के रेट जरूर चेक कर लें।

पेट्रोल-डीजल, LPG और CNG के 30 जुलाई के रेट

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम ने सुबह 6 बजे ही पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दीं हैं। राहत की बात यह है कि पेट्रोल और डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल आज भी 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर बिक रहा है। यहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर आज 942 रुपये और कमर्शियल 2930 रुपये में मिल रहा है। जबकि, सीएनजी की कीमत 83.09 रुपये किलो है।

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लखनऊ में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी और सीएनजी के रेट

जबकि लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल 101.86 रुपये और डीजल 95.36 रुपये का है। सीएनजी की कीमत 99.5 रुपये किलो है जबकि, घरेलू सिलेंडर 979.50 तो कमर्शियल 3052.5 रुपये का है। नोएडा में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.56 रुपये लीटर है। जबकि, सीएनजी 91.70 रुपये किलो। यहां घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 939.5 रुपये और कमर्शियल के दाम 2930 रुपये।

जयपुर में आज के रेट

जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। यहां सीएनजी की कीमत 96 रुपये किलो है जबकि, घरेलू एलपीजी सिलेंडर 945.5 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2957.5 का।

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पटना में क्या हैं पेट्रोल-डीजल, सीएनजी-एलपीजी के रेट

पटना में पेट्रोल 112.70 रुपये और डीजल 99.87 रुपये लीटर है। सीएनजी की कीमत 92.9 रुपये किलो है। 14.2 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर 1031.50 रुपये और 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 3239.5 का है।

भोपाल में क्या हैं आज के रेट

भोपाल में पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल 99.74 रुपये प्रति लीटर है। यहां 1 किलो सीएनजी की कीमत 95.5 रुपये और घरेलू सिलेंडर 947 रुपये का है। जबकि, 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर 2933.5 रुपये में मिल रहा है।

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सरकार और तेल कंपनियों का रुख

भारत सरकार और सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने फ्यूल की रिटेल कीमतों को लेकर "वेट एंड वॉच" वाला रवैया अपनाया है। यह जानकारी अंबिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के शोध विश्लेषक विवेकानंद सुब्बारमण ने दी है। उन्होंने बताया कि वैश्विक कच्चे तेल के बाजार में अभी बहुत उतार-चढ़ाव है, इसलिए कंपनियां सतर्क हैं।

इनपुट: IOCL, Mypetrolprice.com

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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