घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल के 4 नवंबर के रेट
मुख्य बातें
- Petrol-Diesel Rates Today: मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है
- कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है
- बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 111.68 रुपये प्रति लीटर है
कच्चे तेल की कीमतों में मिक्स्ड ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। दो दिन तक गिरने के बाद WTI 0.45 डॉलर चढ़कर 96.54 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया है। जबकि, इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.17 डॉलर टूटकर 103.60 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। इस बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, BPCL और बीपीसीएल ने पेट्रोल-डीजल के 4 नवंबर के रेट जारी कर दी हैं। घर से निकलने से पहले आज पेट्रोल-डीजल के दाम जरूर चेक कर लें।
बता दें इस साल ब्रेंट क्रूड की कीमत में 70% से अधिक की उछाल आई है। इस उछाल के पीछे नौ महीने से चल रहा युद्ध है, जिसने फारस की खाड़ी से होने वाली सप्लाई को बाधित कर दिया है और ऊर्जा बाजारों को उलट-पुलट कर रख दिया है।
पेट्रोल-डीजल के 4 नवंबर के रेट
दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये लीटर पर स्थिर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 97.83 रुपये प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.55 रुपये प्रति लीटर है।
कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है। बेंगलुरु में पेट्रोल की कीमत 111.68 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.56 रुपये प्रति लीटर है। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 116.15 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 104.23 रुपये प्रति लीटर है। यूपी की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है।
सबसे सस्ता और महंगा पेट्रोल-डीजल
देश में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल पोर्ट ब्लेयर में बिकता है। यहा पेट्रोल 88.66 रुपये लीटर है, जबकि यहां 1 लीटर डीजल की कीमत 84.56 रुपये है। दूसरी ओर सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है।
सरकारी कंपनियों ने मई के बाद नहीं बढ़ाए रेट
सरकारी कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम मई 2026 में चार बार में 7.50-7.50 रुपये लीटर बढ़े थे। यानी युद्ध के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल करीब-करीब 8 से 8.50 प्रतिशत ही महंगा हुआ है।
केवल भारत की सबसे बड़ी निजी ईंधन रिटेलर नायरा एनर्जी और जियो-बीपी ने पिछले महीने में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।
ईंधन की लागत वैट, माल ढुलाई और अन्य लोकल फैक्टर्स के कारण राज्यों और शहरों में भिन्न होती है। जबकि मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच वैश्विक तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव आया है, घरेलू खुदरा कीमतें ज्यादातर स्थिर रही हैं।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें