check the latest gold rates according to carat why is there a huge fall in the price of gold today कैरेट के हिसाब से चेक करें गोल्ड के लेटेस्ट रेट, आज सोने के दाम में क्यों है भारी गिरावट, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़check the latest gold rates according to carat why is there a huge fall in the price of gold today

कैरेट के हिसाब से चेक करें गोल्ड के लेटेस्ट रेट, आज सोने के दाम में क्यों है भारी गिरावट

Gold Silver Price 19 August: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के भाव में गिरावट है। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 2260 रुपये सस्ता है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 102120 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 01:05 PM
share Share
Follow Us on
कैरेट के हिसाब से चेक करें गोल्ड के लेटेस्ट रेट, आज सोने के दाम में क्यों है भारी गिरावट

Gold Silver Price 19 August: सर्राफा बाजारों में आज भी सोने-चांदी के भाव में गिरावट है। अब 24 कैरेट गोल्ड 8 अगस्त के ऑल टाइम हाई 101406 रुपये से 2260 रुपये सस्ता है। जबकि, जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड 102120 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से बिक रहा है। आज 24 कैरेट सोने का भाव 477 रुपये सस्ता हुआ है। वहीं, चांदी ने 885 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की है।

चांदी अब 113165 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रही है। जीएसटी समेत चांदी की कीमत 116559 रुपये किलो रह गई है। सोमवार को चांदी बिना जीएसटी 114050 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 99623 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 475 रुपये सस्ता होकर 98749 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 101711 रुपये रह गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 437 रुपये टूटकर 90818 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 93542 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 357 रुपये गिरकर 74360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 76590 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 59740 रुपये पर पहुंच गया है।

क्यों गिर रहे हैं भाव?

1. जंग खत्म होने की उम्मीद: ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की की बैठक तय की है। इससे जंग जल्द समाप्त होने की संभावना बढ़ी, जिससे गोल्ड में निवेशकों ने मुनाफा वसूला।

2. अमेरिकी ब्याज दरों पर नजर: अब सबकी निगाहें 21-23 अगस्त को जैक्सन होल में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि सितंबर में अमेरिका ब्याज दरें 0.25% कम कर सकता है (84% संभावना)।

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

इस हफ्ते सोना-चांदी में उतार-चढ़ाव बना रहेगा (रूस-यूक्रेन वार्ता और फेड चेयरमैन के भाषण के कारण)।

सोने के लिए स्तर

सपोर्ट: ₹99,300 प्रति 10 ग्राम

रेजिस्टेंट: ₹1,00,000 प्रति 10 ग्राम

चांदी के लिए स्तर

सपोर्ट: ₹1,12,800–₹1,12,000 प्रति किलो

रेजिस्टेंट: ₹1,14,200–₹1,15,115 प्रति किलो

निवेशकों के लिए सलाह: विशेषज्ञों का मानना है कि सोना-चांदी पर दबाव बना रह सकता है। नए सौदे करने से पहले बाजार में स्थिरता का इंतजार करना समझदारी होगी।

इस साल सोना 23406 और चांदी 27148 रुपये हुई महंगी

सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 23406 रुपये और चांदी 27148 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

Gold Silver Rate Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।