घर से निकलने से पहले चेक करे पेट्रोल-डीजल और LPG के रेट, कच्चा तेल 60 डॉलर के नीचे

संक्षेप: Petrol Diesel LPG Price Today: कच्चे तेल की कीमत आज 60 डॉलर के भी नीचे आ गई है। इस बीच आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। घर से निकलने से पहले चेक करें रेट।

Dec 17, 2025 08:01 am IST

Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमत आज 60 डॉलर के भी नीचे आ गई है। इस बीच आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं, आज एलपीजी सिलेंडर के रेट भी नहीं बदले हैं। एलपीजी के रेट हर महीने की पहली तारीख को अपडेट होते हैं।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट क्रूड वायदा 59.46 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। दूसरी ओर, यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स भी 55.84 डॉलर प्रति बैरल पर है।

आज दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे। इसके बाद अब तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।

14.2 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के आज के रेट पटना 942.5

दिल्ली 853.00

लखनऊ 890.5

जयपुर 856.5

आगरा 865.5

मेरठ 860

गाजियाबाद 850.5

इंदौर 881

भोपाल 858.5

लुधियाना 880

वाराणसी 916.5

गुरुग्राम 861.5

अहमदाबाद 860

मुंबई 852.50

पुणे 856

हैदराबाद 905

बेंगलुरू 855.5

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर

सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर

दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर

हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर

रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर

उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर

देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर

नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर

इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर

जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर

संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर

कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर

उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर

चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर

राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर