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बकरीद पर घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल और CNG के रेट

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Petrol Diesel Price on Bakrid: दो हफ्तों में 4 बार पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। पिछली बार 25 मई को पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़े थे। बकरीद पर आज बढ़े या घटे, सीएनजी के रेट को लेकर क्या अपडेट हैं? जानें पूरी डिटेल्स…

बकरीद पर घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल और CNG के रेट

Petrol Diesel Price on Bakrid: दो हफ्तों में 4 बार पेट्रोल-डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। बकरीद के दिन आज ईंधन के दाम बढ़े या घटे, चेक करना जरूरी है। आज 28 मई को सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों HPCL, BPCL और IOCL ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। इससे पहले यह जानें कि आज पेट्रोल-डीजल के दाम बढे़ या घटे हैं, उससे पहले जान लें कि महज दो हफ्तों में तेल कितना महंगा हुआ है।

25 मई को पेट्रोल 2.61 रुपये और डीजल 2.71 रुपये महंगा हुआ था। इससे पहले 23 मई को पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। सबसे पहले 15 मई को ₹3 प्रति लीटर की बड़ी छलांग लगाई गई थी। इसके बाद 19 मई को करीब 90 पैसे की बढ़ोतरी हुई।

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बकरीद के दिन क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट

बकरीद पर कोलकाता में एक लीटर पेट्रोल की कीमत आज 113.51 रुपये और डीजल की कीमत 99.82 रुपये है। यानी यहां कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं चेन्नई में भी रेट में कोई बदलाव नहीं है। आज चेन्नई में पेट्रोल 107.77 रुपये और डीजल 99.55 रुपये लीटर है। दिल्ली में भी तेल के दाम स्थिर हैं। यहां पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.21 और डीजल की 97.83 रुपये प्रति लीटर है।

भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 114.65 रुपये और डीजल की 99.74 पर है। वहीं, रायपुर पेट्रोल 107.96 और डीजल 101.17 रुपये लीटर है। जयपुर में पेट्रोल 112.66 रुपये और डीजल 97.78 रुपये लीटर है। जबकि, पटना में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 112.70 रुपये और डीजल का दाम 99.87 रुपये है।

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चंडीगढ़ में पेट्रोल आज 101.53 और डीजल 89.63 रुपये लीटर है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत आज 102.05 रुपये और डीजल 99.28 रुपये लीटर है। दूसरी ओर देहरादून में पेट्रोल 100.20 रुपये और डीजल 97.10 रुपये लीटर है।

CNG के क्या हैं रेट

IGL के मुताबिक दिल्ली में सीएनजी 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम है। वहीं, एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में 91.70 रुपये प्रति किलो के भाव हैं। गुड़गांव (88.12 रुपये), रेवाड़ी (87.70 रुपये) और करनाल (87.43 रुपये) में मध्यम दरें हैं, जबकि कैथल 88.43 रुपये प्रति किलो पर है।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर, हमीरपुर और फतेहपुर में सीएनजी सबसे महंगी – 94.42 रुपये प्रति किलो – बिक रही है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 91.58 रुपये, महोबा-बांदा-चित्रकूट में 89.42 रुपये, अजमेर-पाली-राजसमंद में 92.44 रुपये और हापुर में 92.70 रुपये प्रति किलो की दर है।

Drigraj Madheshia

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Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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