आज घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल के रेट, 375 जरूरी सामान हुए सस्ते

Pertol-Diesel Price 22 September: आज यानी 22 सितंबर से 375 जरूरी सामानों के दाम कम हो गए हैं। जीएसटी घटने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना की तरह पेट्रोल-डीजल के रेट आज सुबह छह बजे ही अपडेट कर दी हैं।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 07:15 AM
Pertol-Diesel Price 22 September: नवरात्रि के पहले दिन घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट जरूर चेक कर लें। आज यानी 22 सितंबर से 375 जरूरी सामानों के दाम कम हो गए हैं। जीएसटी घटने से लोगों को राहत मिली है, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम पर कोई असर नहीं पड़ा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना की तरह पेट्रोल-डीजल के रेट आज सुबह छह बजे ही अपडेट कर दी हैं। भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर बिक रहा है।

जीएसटी से नहीं है पेट्रोल-डीजल का कोई नाता

दरअसल GST और पेट्रोल-डीजल के बीच फिलहाल कोई नाता नहीं है। पेट्रोल-डीजल GST के दायरे में नहीं आता। पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकारें वैट। इससे मिलने वाले टैक्स से राज्य सरकारों की वित्तीय सेहत ठीक रहती है । यही वजह है कि पेट्रोल-डीजल को GST के दायरे में शामिल नहीं किया जा पा रहा।

क्यों नहीं जीएसटी के दायरे में आ रहे पेट्रोल-डीजल

जब जीएसटी लागू किया गया था तो 5 वस्तुओं कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल को इसके दायरे से बाहर रखा गया। काउंसिल की बैठकों में इस पर चर्चा होती रही है लेकिन राज्यों के विरोध की वजह से इसे GST में नहीं लाया जा पा रहा है।

जीएसटी का सबसे बड़ा स्लैब भी 18 फीसदी का है. लग्जरी टैक्स वाली कैटेगरी 40 फीसदी तक सीमित है। अभी पेट्रोल-डीजल पर 50 फीसद से ज्यादा का टैक्स मिल जाता है।

कच्चे तेल में तेजी

ब्लूमबर्ग के मुताबिक सोमवार 22 सितंबर को 0.31% की बढ़त के बाद ब्रेंट क्रूड वायदा 66.89 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड भी करीब इतना ही चढ़कर 62.88 डॉलर प्रति बैरल हो गया है।

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर

सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर

दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर

हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर

रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर

उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर

देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर

नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर

इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर

जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर

संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर

कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर

उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर

चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर

राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

