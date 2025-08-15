घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें कहां मिल रहा ₹1 सस्ता

Petrol-Diesel Price 15 August: घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट जरूर चेक कर लें। क्योंकि, Jio-bp के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 17 अगस्त तक 1 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा। नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर बिक रहा है।

Petrol-Diesel Price 15 August: घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट जरूर चेक कर लें। क्योंकि, Jio-bp के चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर 17 अगस्त तक 1 रुपये सस्ता पेट्रोल मिलेगा। दूसरी ओर ब्लूमबर्ग के मुताबिक आज यानी 15 अगस्त को ब्रेंट क्रूड वायदा 0.16% गिरकर 66.73 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 0.17% गिरकर 63.85 डॉलर प्रति बैरल हो गया। हालांकि, भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यहां नई दिल्ली में पेट्रोल 94.77 और डीजल 87.67 रुपये लीटर बिक रहा है। मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे, उस समय कच्चे तेल की कीमत $84.49 प्रति बैरल थी।

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर

सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर

दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर

हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर

रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर

उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर

देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर

नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर

इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर

जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर

संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर

कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर

उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर

चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर

राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

रूसी तेल आयात पर कोई रोक नहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के चेयरमैन ए एस साहनी ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका की तरफ से अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा के बावजूद भारत ने रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद नहीं किया है और सिर्फ आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए की खरीद जा रही है।

साहनी ने कहा कि आईओसी जैसी रिफाइनिंग कंपनियां रूस से कच्चे तेल की खरीद तभी करती हैं ,जब कीमत और गुणवत्ता उनके प्रसंस्करण ढांचे के अनुरूप हो। उन्होंने कहा, 'खरीद पर कोई रोक नहीं है। हम खरीद जारी रखे हुए हैं और यह फैसला सिर्फ आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। खरीद बढ़ाने या घटाने के कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।' अप्रैल-जून तिमाही में आईओसी के कच्चे तेल के कुल प्रसंस्करण में रूस की हिस्सेदारी 22-23 प्रतिशत रही।

रूस के यूराल ग्रेड कच्चा तेल पर पहले 40 डॉलर प्रति बैरल तक की छूट मिल रही थी, जो पिछले महीने घटकर 1.5 डॉलर रह जाने से आयात कम हो गया। अब यह छूट करीब 2.70 डॉलर प्रति बैरल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद जारी रखने पर पिछले सप्ताह भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत आयात शुल्क की घोषणा की थी, जिससे कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है। इसके बाद रूस से तेल आयात घटाने पर चर्चा शुरू हो गई है। साहनी ने कहा, 'रूसी कच्चे तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जो किसी प्रतिबंध का उल्लंघन करे।'

तेल की खरीद में रूसी हिस्सेदारी 30 फीसदी तक पहुंची भारत 2022 से ही रूसी कच्चे तेल का बड़ा ग्राहक बनकर उभरा है। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगाए जाने के बाद रूस ने रियायती दरों पर तेल बेचना शुरू कर दिया था। फरवरी, 2022 से पहले भारत के कुल तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी एक प्रतिशत से भी कम थी, जो अब 30 प्रतिशत तक पहुंच गई है।