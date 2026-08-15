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15 अगस्त पर घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल के रेट

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • Petrol Diesel Price 15 August: आज दिल्ली में एथेनॉल फ्री XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम 167.35 रुपये है
  • जबकि, सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये लीटर है
  • यहां डीजल का दाम 95.20 रुपये लीटर है और XP95 पेट्रोल का रेट 109.24 रुपये लीटर है
petrol Diesel Rates
लद्दाख के एक पेट्रोल पंप पर तेल भरती महिला।

आज पूरे देश में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस बीच एक बुरी खबर तेल की कीमतों को लेकर है। कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर आग लग गई है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने भी पेट्रोल-डीजल के रेट जार कर दी हैं। इसके बावजूद आज शनिवार राहतभरा है। पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बिना किसी बदलाव के आज दिल्ली में एथेनॉल फ्री XP100 प्रीमियम पेट्रोल का दाम 167.35 रुपये है। जबकि, सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये लीटर है। यहां डीजल का दाम 95.20 रुपये लीटर है और XP95 पेट्रोल का रेट 109.24 रुपये लीटर है।

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कच्चे तेल की कीमतें

तेल की कीमतों में इस सप्ताह लगभग 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट क्रूड शुक्रवार को 88 डॉलर प्रति बैरल के स्तर से ऊपर बंद हुआ। तेल की कीमतों में तेजी का मुख्य कारण ईरान पर अमेरिका की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी है। अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया है कि ईरान पर ऐसा आर्थिक दबाव डाला जाएगा, जो दुनिया ने कभी नहीं देखा। आने वाले सप्ताह में इस संबंध में और घोषणाएं की जाएंगी।

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होर्मुज पर नौसैनिक नाकाबंदी

अमेरिका ईरानी बंदरगाहों पर अपनी नौसैनिक नाकाबंदी जारी रखेगा। यह कदम ईरान को ऊर्जा के इस महत्वपूर्ण रास्ते को फिर से खोलने के लिए मजबूर करने की रणनीति का हिस्सा है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संभालता है, इसलिए यह संकट ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद अहम है।

युद्ध के छह महीने और तेल उत्पादन पर प्रभाव

तेल के दाम इस साल पहले ही 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ चुके हैं। फारस की खाड़ी के प्रमुख ओपेक देशों का उत्पादन और निर्यात युद्ध के कारण बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि इन देशों ने अपने कच्चे तेल को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के वैकल्पिक रास्ते खोज लिए हैं, फिर भी आपूर्ति में कमी बनी हुई है।

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क्या अमेरिकी दबाव कारगर होगा?

यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका का आर्थिक दबाव ईरान को झुकने के लिए मजबूर कर पाएगा या नहीं। ईरान ने अतीत में प्रतिबंधों और वित्तीय संकटों की कई लहरों का सामना किया है और अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौता नहीं किया है। साथ ही, उसने होर्मुज पर अपना प्रभाव भी नहीं खोया है।

अबू धाबी पर हमले

अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जो फारस की खाड़ी से तेल निर्यात करने में सबसे सफल कंपनियों में से एक है, ने बताया कि उसके दो और जहाजों पर देर रात हमला किया गया। हालांकि कंपनी का कहना है कि स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया है।

इनपुट: ब्लूमबर्ग

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

Petrol Diesel Rate Crude Oil Business News In Hindi
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