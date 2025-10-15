Hindustan Hindi News
check petrol and diesel rates before leaving home crude oil nears 62 dollar

घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल के रेट, 62 डॉलर के पास आया कच्चा तेल

संक्षेप: Petrol Diesel Price 15 October घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट जरूर चेक कर लें। कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं।

Wed, 15 Oct 2025 07:32 AM
घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल के रेट, 62 डॉलर के पास आया कच्चा तेल

Petrol Diesel Price 15 October: घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट जरूर चेक कर लें। कच्चे तेल के दाम में गिरावट के बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट अपडेट कर दी हैं। आज भी पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है। बता दें मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल के दाम ₹2 प्रति लीटर घटाए गए थे।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 0.16% गिरकर 62.29 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जबकि यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स 0.14% गिरकर 58.62 डॉलर पर आ गया। पिछले कारोबारी सत्र में दोनों कॉन्ट्रैक्ट पांच महीने के निचले स्तर पर बंद हुए थे।

भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹82.46 प्रति लीटर

ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹90.87 प्रति लीटर

सिलवासा, दादरा और नगर हवेली: ₹92.37 प्रति लीटर

दमन, दमन और दीव: ₹92.55 प्रति लीटर

हरिद्वार, उत्तराखंड: ₹92.78 प्रति लीटर

रुद्रपुर, उत्तराखंड: ₹92.94 प्रति लीटर

उना, हिमाचल प्रदेश: ₹93.27 प्रति लीटर

देहरादून, उत्तराखंड: ₹93.35 प्रति लीटर

नैनीताल, उत्तराखंड: ₹93.41 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

भारत में सबसे सस्ता डीजल बेचने वाले शहर

पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: ₹78.05 प्रति लीटर

इटानगर, अरुणाचल प्रदेश: ₹80.38 प्रति लीटर

जम्मू, जम्मू और कश्मीर: ₹81.32 प्रति लीटर

संबा, जम्मू और कश्मीर: ₹81.58 प्रति लीटर

कठुआ, जम्मू और कश्मीर: ₹81.97 प्रति लीटर

उधमपुर, जम्मू और कश्मीर: ₹82.15 प्रति लीटर

चंडीगढ़: ₹82.44 प्रति लीटर

राजौरी, जम्मू और कश्मीर: ₹82.64 प्रति लीटर

स्रोत: इंडियन ऑयल

पेट्रोल पर कितना टैक्स

दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल की आज रिटेल कीमत ₹94.77 प्रति लीटर है। इस कीमत का मुख्य आधार तेल कंपनियों द्वारा तय बेस प्राइस (₹52.83) और भाड़ा (₹0.24) मिलाकर ₹53.07 है। इस मूल्य पर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी ₹21.90 और डीलर कमीशन ₹4.40 जुड़ता है। सबसे ऊपर, दिल्ली सरकार का VAT ₹15.40 लगाया जाता है, जिसके योग से यह कीमत ₹94.77 बनती है।

डीजल पर कितना टैक्स

इसी तरह, डीजल का खुदरा मूल्य ₹87.67 प्रति लीटर है, जो ₹53.75 के बेस प्राइस और ₹0.26 के भाड़े से शुरू होकर, ₹17.80 की एक्साइज ड्यूटी, ₹3.03 के डीलर कमीशन और ₹12.83 के VAT को जोड़ने के बाद बनता है। इस विश्लेषण से साफ पता चलता है कि दोनों ही ईंधनों की अंतिम कीमत में सरकारी टैक्स (एक्साइज ड्यूटी + VAT) का योगदान बहुत बड़ा है, जो पेट्रोल में लगभग ₹37.30 और डीजल में लगभग ₹30.63 प्रति लीटर है।

ऐसे तय होती है पेट्रोल-डीजल की कीमत

पेट्रोल और डीजल दोनों की अंतिम कीमत पर करों (एक्साइज ड्यूटी और VAT) का हिस्सा बहुत अधिक है। पेट्रोल की कीमत में करों की कुल हिस्सेदारी ₹37.30 (₹21.90 + ₹15.40) है, जो कुल खुदरा मूल्य का लगभग 39% है। इसी तरह, डीजल में करों का कुल योगान ₹30.63 (₹17.80 + ₹12.83) है, जो कुल कीमत का लगभग 35% है।

डीलर कमीशन: डीलरों को मिलने वाला कमीशन भी कीमत का एक अंग है, जो पेट्रोल के लिए ₹4.40 और डीजल के लिए ₹3.03 प्रति लीटर है।

वास्तविक उत्पाद मूल्य: डीलरों को दिया जाने वाला आधार मूल्य (जिसमें फ़्रेट भी शामिल है) पेट्रोल के लिए ₹53.07 और डीजल के लिए ₹54.01 है। इसके बाद ही विभिन्न टैक्स जोड़े जाते हैं।

