धनतेरस पर निकलने से पहले जान लें, कहां पेट्रोल ₹88.66 और कहां ₹118.34 लीटर?

मुख्य बातें

सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम ने भी पेट्रोल-डीजल के 6 नवंबर के रेट जारी कर दी हैं।

Petrol-Diesel Rates Today: कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर से बढ़ने लगी हैं। अप्रैल के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट के बाद आज शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर की ओर बढ़ने लगा है। इस बीच सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों IOCL, HPCL और भारत पेट्रोलियम ने भी पेट्रोल-डीजल के 6 नवंबर के रेट जारी कर दी हैं। आज धनतेरस पर घर से निकलने से पहले पेट्रोल-डीजल के रेट जरूर चेक कर लें।

ट्रंप की हार के बाद इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 95 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया था, लेकिन आज तेल के दाम फिर से चढ़ गए। ब्रेंट क्रूड 3.88 प्रतिशत चढ़कर 98.29 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। जबकि, WTI 91 डॉलर प्रति बैरल के पार था। बता दें अक्टूबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान पर नए हमलों की धमकी के बाद ब्रेंट क्रूड 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

होर्मुज खोलने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं 3 शर्तें ईरान ने होर्मुज को पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिका के सामने तीन शर्तें रखी हैं। इनमें ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाना, आर्थिक प्रतिबंधों में ढील देना और विदेशों में जमा ईरान की संपत्तियों को जारी करना शामिल है। हालांकि, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर मध्यस्थों की ओर से पेश किए गए प्रस्तावों पर विचार कर रहा है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि कतर की मध्यस्थता में चल रही कूटनीतिक कोशिशें कुछ हद तक सफल हो रही हैं।

सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए घटाए तेल के दाम होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर लगातार हमलों के बावजूद फारस की खाड़ी से कच्चे तेल का निर्यात फिर बढ़ा है। इसके चलते सऊदी अरब ने एशियाई खरीदारों के लिए तेल की कीमतें घटा दी हैं। कीमतें पहले ही छह साल के निचले स्तर के करीब थीं।

हालांकि, खाड़ी देशों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का निर्यात अभी भी प्रभावित है। इसके अलावा यूक्रेन की ओर से रूस की रिफाइनरियों पर बढ़ते हमलों ने भी तेल उत्पादों की कीमतों को ऊपर रखने में भूमिका निभाई है।

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव से पहले ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रूसी डीजल को वैश्विक बाजार में पहुंचाने पर सहमति बनी थी। इसका मकसद अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती ईंधन कीमतों को नियंत्रित करना था।

पेट्रोल-डीजल के 6 नवंबर के रेट आज दिल्ली से पटना तक पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली में इंडियन ऑयल के पंपों पर पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपये लीटर है। जबकि, मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 111.21 रुपये और डीजल की 97.83 रुपये है। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 107.76 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.55 रुपये प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 113.51 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 99.82 रुपये प्रति लीटर है। लखनऊ में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 102.05 रुपये और डीजल की 99.28 रुपये है।

देश में सबसे सस्ता पेट्रोल-डीजल पोर्ट ब्लेयर में बिकता है। यहा पेट्रोल 88.66 रुपये लीटर है, जबकि यहां 1 लीटर डीजल की कीमत 84.56 रुपये है। दूसरी ओर सबसे महंगा पेट्रोल आंध्र प्रदेश के चित्तूर में 118.34 रुपये लीटर है। चित्तूर में डीजल 106.06 रुपये लीटर है।

मई के बाद सरकारी कंपनियों ने नहीं बढ़ाए रेट पेट्रोल-डीजल के दाम मई 2026 में चार बार में 7.50-7.50 रुपये लीटर बढ़े थे। यानी युद्ध के बाद से भारत में पेट्रोल-डीजल करीब-करीब 8 से 8.50 प्रतिशत ही महंगा हुआ है।हालांकि, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिटेलर नायरा एनर्जी और जियो-बीपी ने पिछले महीने में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी।