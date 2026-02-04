Hindustan Hindi News
सोने-चांदी के भाव गिरने का इंतजार करने वालों को झटका, चेक करें आज के ताजा रेट्स

संक्षेप:

Gold Silver Rate 4 Feb.: पिछले दिनों भारी गिरावट के दौरान बहुत से लोग इस मुगालते में रहे कि सोने-चांदी के भाव अभी और गिरेंगे। इस वजह से शादियों वाले घरों में खरीदारी नहीं हो पाई। सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोना 6629 रुपये महंगा हुआ जबकि, चांदी 12573 रुपये उछली।

Feb 04, 2026 12:40 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Rate 4 Feb.: पिछले दिनों भारी गिरावट के दौरान बहुत से लोग इस मुगालते में रहे कि सोने-चांदी के भाव अभी और गिरेंगे। इस वजह से शादियों वाले घरों में खरीदारी नहीं हो पाई। दाम गिरने का इंतजार करने वालों को आज भी बड़ा झटका लगा है। सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोना 6629 रुपये महंगा हुआ जबकि, चांदी 12573 रुपये उछली।

आज सोना बिना जीएसटी 158158 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट से खुला। जबकि, चांदी 276538 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खुली। जीएसटी समेत सोना आज 162902 रुपये और चांदी 284834 रुपये पर पहुंच गई है। हीं, प्लैटिनम भी 2548 रुपये उछलकर 72672 रुपये पर पहुंच चुका है। मंगलवार को चांदी बिना जीएसटी 263965 रुपये पर बंद हुई। इसी तरह सोना बिना जीएसटी 151529 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अभी ऑल टाइम हाई से कितना सस्ता है सोना-चांदी

सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से अभी 17963 रुपये गिर चुका है। जबकि, चांदी 29 जनवरी के अपने ऑल टाइम हाई 38593 रुपये किलो से 109395 रुपये सस्ती हो चुकी है। यह रेट आईबीजेए द्वारा जारी किए गए हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर 12 बजे वाला है।

18 और 22 कैरेट गोल्ड के रेट

22 कैरेट गोल्ड अब 6072 रुपये महंगा होकर 144873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी संग यह 149219 रुपये है। इसके साथ ही 18 कैरेट गोल्ड में भी 6603 रुपये की अच्छी खासी तेजी दर्ज की गई है। आज यह 118619 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 122177 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 और 23 कैरेट के रेट्स

14 कैरेट गोल्ड का रेट 3875 रुपये चढ़ा है। आज यह 92522 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 95297 रुपये प्रति 10 ग्राम पर मिलेगा। आज 23 कैरेट गोल्ड भी 6603 रुपये उछलकर 157525 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 162250 रुपये हो गई है।

क्यों बढ़ रहे है भाव

ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में टीडी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ कमोडिटी रणनीतिकार डैनियल घाली के हवाले से बताया है कि कीमती धातुओं में जबरन बिकवाली का दौर संभवतः खत्म हो चुका है। हालांकि, पिछले हफ्ते की भारी उतार-चढ़ाव ने छोटे निवेशकों को दूर रखा होगा, जो खरीदारों का एक बड़ा हिस्सा हैं।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
