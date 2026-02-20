घर से निकलने से पहले चेक करें पेट्रोल-डीजल के रेट, कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग

Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतें छह महीने के हाई पर हैं और इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने के बाद तेल की कीमतों में आग लगी है।

Petrol Diesel Price Today: कच्चे तेल की कीमतें छह महीने के हाई पर हैं और इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के रेट जारी कर दी हैं। बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख अपनाए जाने के बाद तेल की कीमतों में आग लगी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास समझौते के लिए अधिकतम 15 दिनों का समय है।

इस चेतावनी के बाद वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) कच्चा तेल 67 डॉलर प्रति बैरल से नीचे कारोबार कर रहा था। वहीं, ब्रेंट क्रूड 72 डॉलर के आसपास था। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनके अनुसार वार्ता जारी रखने के लिए 10 से 15 दिन "काफी हद तक" अधिकतम समय है।

आज क्या हैं पेट्रोल-डीजल के रेट भारत की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने रोजाना की तरह सुबह छह बजे पेट्रोल-डीजल के जारी कीं। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के बावजूद राहत की बात यह है कि भारत में पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज दिल्ली में पेट्रोल ₹94.77 और डीजल ₹87.67 प्रति लीटर बिक रहा है।

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव से तेल बाजार में उथल-पुथल ब्लूमबर्ग के मुताबिक कारोबारी मध्य पूर्व में संघर्ष के जोखिम का आकलन कर रहे हैं, जो दुनिया के लगभग एक तिहाई कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिससे इस साल तेल की कीमतों में करीब छठे हिस्से की उछाल आई है। यह तेजी 2025 के अंत में कीमतों पर हावी होने वाले बढ़ते सप्लाई सरप्लस की उम्मीदों पर भारी पड़ गई है।

मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य तैनाती और उसके मायने ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेरिका ने मध्य पूर्व में 2003 के बाद से सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा किया है, जो इराक पर हमले से पहले किया गया था। यह संकेत देता है कि ट्रंप इजरायल के सहयोग से कई दिनों तक चलने वाले निरंतर अभियान की शुरुआत करने पर विचार कर रहे हैं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, हालांकि चर्चाएं पिछले साल जून में अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ रातोंरात किए गए हमले की तुलना में कहीं अधिक व्यापक सैन्य अभियान पर केंद्रित हैं, लेकिन राष्ट्रपति तेहरान को बातचीत की मेज पर लाने के लिए एक सीमित शुरुआती हमले पर भी विचार कर रहे हैं।

दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने में ईरान दूसरे नंबर पर लीबिया दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाला देश है। यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत मात्र 2.16 रुपये है। इस लिस्ट में ईरान दूसरे स्थान पर है। यहां एक लीटर पेट्रोल की कीमत केवल 2.59 रुपये है।

दुनिया में सबसे सस्ता पेट्रोल बेचने वाले टॉप-10 देश देश और पेट्रोल की अनुमानित कीमत (₹)

1. लीबिया ₹2.16

2. ईरान ₹2.59

3. वेनेजुएला ₹3.17

4. अंगोला ₹29.65

5. कुवैत ₹31.05

6. अल्जीरिया ₹32.80

7. तुर्कमेनिस्तान ₹38.80

8. मिस्र ₹40.58

9. कजाकिस्तान ₹45.23

10. कतर ₹46.07