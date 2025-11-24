Hindustan Hindi News
सोने के भाव में बदलाव, चांदी 1925 रुपये उछली, चेक करें लेटेस्ट रेट

संक्षेप:

Gold Silver Price 24 Nov.: सर्राफा बाजारों में आज 24 कैरेट सोने का भाव महज 89 रुपये सस्ता होकर 1257 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 126747 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 157645 रुपये प्रति किलो पर है।

Mon, 24 Nov 2025 01:29 PMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Gold Silver Price 24 Nov.: शादियों के इस सीजन के बीच सोने-चांदी के भाव में अहम बदलाव नजर आ रहे हैं। सर्राफा बाजारों में आज सोमवार 24 नवंबर को 24 कैरेट सोने का भाव महज 89 रुपये सस्ता होकर 1257 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। अब जीएसटी समेत 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 126747 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। जबकि, चांदी जीएसटी समेत 157645 रुपये प्रति किलो पर है। आज यह बिना जीएसटी 1925 रुपये उछल कर 153054 रुपये प्रति किलो के रेट से खुली। शुक्रवार को चांदी बिना जीएसटी 151129 रुपये प्रति किलो और सोना बिना जीएसटी 123146 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

अब सोना 17 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 130874 से 7817 रुपये सस्ता हो गया है। जबकि, चांदी के भाव 14 अक्टूबर के ऑल टाइम हाई 178100 से 25046 रुपये गिर चुके हैं। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

कैरेट के हिसाब से गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 89 रुपये सस्ता होकर 122564 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 126240 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 82 रुपये टूटकर 112720 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 116101 रुपये है।

18 कैरेट गोल्ड 67 रुपये की गिरावट के साथ 92360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है और जीएसटी के साथ इसकी कीमत 95061 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है।

14 कैरेट गोल्ड का रेट भी 52 रुपये चढ़ा है। आज यह 71988 रुपये पर खुला और जीएसटी समेत यह 74147 रुपये पर है।

इस साल सोना 47317 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी 67037 रुपये प्रति किलो उछल चुकी है।

डिस्क्लेमर: सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो।

