दुनिया के अमीरों की लिस्ट में बदलाव, टॉप-10 से बाहर हो गया यह मशहूर अरबपति

दुनिया के अमीरों की लिस्ट में एक बड़ा बदलाव हुआ है। वॉरेन बफे ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स यानी दुनिया के अमीरों की टॉप-10 लिस्ट से बाहर हो गए हैं। उन्हें माइकल डेल ने पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। आज जारी ताजा लिस्ट में माइकल डेल की संपत्ति 1.41 अरब डॉलर बढ़कर 141 अरब डॉलर हो गई है। जबकि, वॉरेन बफे की दौलत 140 अरब डॉलर रह गई। माइकल डेल अब दुनिया के अमीरों की टॉप-10 लिस्ट में 10वें नंबर पर पहुंच गए हैं और बफे 11वें नंबर पर आ गए हैं।

ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स में एलन मस्क 371 अरब डॉलर के साथ टॉप पर हैं। इनके ठीक पीछे लैरी एलिसन हैं, जिनकी संपत्ति 302 अरब डॉलर है। अगर ओरेकल के शेयरों में उछाल आया तो यह फासला और घट जाएगा। एलिसन नेटवर्थ के मामले में एलन मस्क को पछाड़ सकते हैं।

अंबानी-अडानी पर भारी पड़ रहा ट्रंप टैरिफ ट्रंप के टैरिफ अटैक से अडानी-अंबानी की संपत्ति में गिरावट जारी है। दोनों ग्रुपों के कंपनियों के शेयर गिरने की वजह से अडानी और अंबानी की संपत्ति में शुक्रवार 8 अगस्त को कमी दर्ज की गई। अंबानी को 1.48 अरब डॉलर का नुकसान हुआ तो अडानी को 1.37 अरब डॉलर। अडानी टॉप-20 अरबपतियों की लिस्ट से बाहर होकर 22वें पोजीशन पर हैं। इनकी कुल संपत्ति 74 अरब डॉलर रह गई है। वहीं, मुकेश अंबानी अब 98.1 अरब डॉलर के साथ 18वें स्थान पर हैं।