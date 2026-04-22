सोना-चांदी के भाव में बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट रेट
Gold Silver Rate 22 April: 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज 78 रुपये सस्ता हुआ है। अब 10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 114188 रुपये हो गई है। इस पर भी जीएसटी नहीं लगा है। 24 कैरेट सोने का भाव 152250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
Gold Silver Rate 22 April: शादियों के सीजन के बीच सोने-चांदी के जेवर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। सर्राफा बाजारों में सोना-चांदी के भाव में गिरावट आई है। आज बुधवार 22 अप्रैल को सोने का भाव में जहां 105 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई वहीं, चांदी 836 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है। अब चांदी के रेट 249677 रुपये प्रति किलो पर आ गए हैं। जबकि, 24 कैरेट सोने का भाव 152250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।
22 कैरेट गोल्ड और 18 कैरेट के रेट
आईबीजेए के मुताबिक आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के भाव 96 रुपये गिरकर 139461 रुपये पर आ गया है। इस पर जीएसटी नहीं लगा है। 18 कैरेट गोल्ड का रेट भी आज 78 रुपये सस्ता हुआ है। अब 10 ग्राम 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 114188 रुपये हो गई है। इस पर भी जीएसटी नहीं लगा है।
14 और 23 कैरेट गोल्ड के रेट
सर्राफा बजारों में आज 23 कैरेट गोल्ड की कीमत 105 रुपये टूटकर 151640 रुपये पर आ गई है। जबकि, 14 कैरेट गोल्ड की कीमत 62 रुपये कम होकर 89066 रुपये है।
ऑल टाइम हाई से 23871 रुपये सस्ता मिल रहा गोल्ड
IBJA रेट के मुताबिक अब सोना सर्राफा मार्केट के अपने ऑल टाइम हाई 176121 से 23871 रुपये सस्ता रह गया है। जबकि, चांदी के भाव में ऑल टाइम हाई से 136256 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। अगर युद्ध के बीच की बात करें तो सोना अबतक 6847 रुपये और चांदी 18223 रुपये गिर चुकी है।
आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 या सवा 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास। अभी यह रेट दोपहर सवा 12 बजे वाला है।
MCX पर क्या हैं सोने-चांदी के भाव
सर्राफा मार्के के उलट वायदा बाजार यानी एमसीएक्स पर आज दोपहर डेढ़ बजे के करीब सोने का वायदा भाव 1.18 प्रतिशत चढ़कर 153456 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। जबकि, चांदी में 2.21 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की जा रही थी। चांदी का वायदा भाव 250100 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा था।
क्या और गिरेंगे सोने-चांदी के भाव
केडिया कमोडिटिज के प्रेसीडेंट अजय केडिया का मानना है कि जियो-पालिटिकल टेंशन के चलते सोने-चांदी में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। अगर सीजफायर आगे जारी रहता है तो चांदी 2.55 लाख के लेवल को टच कर जाएगी। जबकि, सोना भी 1.58 लाख से 1.60 लाख रुपये तक लेवल दिखा सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें