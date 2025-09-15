change in gold and silver rates check the latest prices of 14 to 24 carat gold सोना-चांदी के रेट में बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट भाव, Business Hindi News - Hindustan
change in gold and silver rates check the latest prices of 14 to 24 carat gold

Gold Silver Price 15 September: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में थोड़ी गिरावट नजर आ रही है। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत 112891 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 131595 रुपये प्रति किलो पर है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 12:19 PM
सोना-चांदी के रेट में बदलाव, चेक करें 14 से 24 कैरेट गोल्ड के लेटेस्ट भाव

Gold Silver Price 15 September: सर्राफा बाजारों में आज सोने-चांदी के भाव में थोड़ी गिरावट नजर आ रही है। 24 कैरेट सोने का भाव जीएसटी समेत 112891 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 131595 रुपये प्रति किलो पर है। आज 24 कैरेट गोल्ड 104 रुपये सस्ता होकर बिना जीएसटी 109603 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी के रेट में 245 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। आज यह बिना जीएसटी 127763 रुपये पर खुली।

इस सितंबर में सोना 7215 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। जबकि, चांदी की कीमत में प्रति किलो 10191 रुपये का उछाल आया है। आईबीजेए के रेट्स के मुताबिक अगस्त के अंतिम कारोबारी दिन को सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ था। चांदी भी 117572 रुपये प्रति किलो के रेट पर बंद हुई थी।

आइबीजेए के मुताबिक शुक्रवार को 109707 रुपये पर बंद हुआ था। दूसरी ओर चांदी बिना जीएसटी 128008 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।

कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव

आज 23 कैरेट गोल्ड भी 104 रुपये गिरकर 109164 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 112438 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।

22 कैरेट गोल्ड की कीमत 96 रुपये कम होकर 100396 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। जीएसटी संग यह 103407 रुपये है।

आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 78 रुपये टूटकर 82202 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 84668 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 66041 रुपये पर पहुंच गया है।

सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।

