3 साल में 1060% का रिटर्न, अब 10 हिस्सो में बंटने जा रहा यह मल्टीबैगर स्टॉक, रिकॉर्ड डेट नजदीक

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Chandrima Mercantiles Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों का 10 हिस्सों में बंटवारा हो रहा है। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है।

Multibagger Stock: मल्टीबैगर स्टॉक Chandrima Mercantiles Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों का 10 हिस्सों में बंटवारा हो रहा है। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए तय रिकॉर्ड डेट इसी हफ्ते है। गुरुवार को मार्केट के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 1.48 प्रतिशत की गिरावट के बाद 50.50 रुपये के लेवल था।

किस दिन है रिकॉर्ड डेट? एक्सचेंज को दी जानकारी के अनुसार कंपनी ने बताया है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 10 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस बंटवारे के बाद कंपनी की शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 1 रुपये प्रति शेयर हो जाएगा। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट के लिए 20 अगस्त 2025 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

शेयरों में बीते एक साल के दौरान कैसा रहा प्रदर्शन? पिछले एक महीने के दौरान Chandrima Mercantiles Ltd के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 64 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। कंपनी का 52 वीक हाई 109.02 रुपये और 52 वीक लो लेवल 26.23 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 112.17 करोड़ रुपये का है।

3 साल में स्टॉक 1060 प्रतिशत चढ़ा 2 साल में Chandrima Mercantiles Ltd के शेयरों का भाव 644 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। वहीं, 3 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1060 प्रतिशत से अधिक चढ़ा है।

बीएसई के डाटा के अनुसार इस कंपनी में पब्लिक की हिस्सेदारी 100 प्रतिशत की है। बीते 3 तिमाही के दौरान कंपनी की शेयरहोल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।