अमेरिकी कंपनी से मिला 900 करोड़ रुपये का काम, भारी बिकवाली के बीच 8% चढ़ा शेयर

CG Power and Industrial Solutions: आज सोमवार को मार्केट में भारी बिकवाली की बीच सुबह सीजी पावर के शेयरों की कीमतों में 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में इस तेजी के पीछे की वजह 900 करोड़ रुपये का मिला नया वर्क ऑर्डर है।

17 जनवरी को कंपनी से मिला वर्क ऑर्डर एक्सचेंज को दी जानकारी में सीजी पावर ने बताया है कि 17 जनवरी 2025 उन्हें एक बड़ा वर्क प्रोजेक्ट मिला है। कंपनी को यह वर्क ऑर्डर 900 करोड़ रुपये का मिला है। यह वर्क ऑर्डर कंपनी को अमेरिकी कंपनी ट्रालग्रास इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस एलएससी से प्राप्त हुआ है। कंपनी के ग्लोबल डाटा सेंटर सेगमेंट पर यह पहली एंट्री है।

शेयरों में उछाल बीएसई में आज सुबह सीजी पावर के शेयर बीएसई में 580.65 रुपये के लेवल पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 8 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 608 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है।

पिछला एक साल सीजी पावर के शेयरों के लिए काफी मुश्किलों भरा रहा है। इस दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 8.77 प्रतिशत की गिरावट आई है। जबकि सेंसेक्स इंडेक्स 8.57 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। सी जी पावर का 52 वीक हाई 797.75 रुपये और 52 वीक लो लेवल 518.35 रुपये का है। कंपनी का मार्केट कैप 93610 करोड़ रुपये का है।

लॉन्ग टर्म में कंपनी ने दिया है मोटा रिटर्न भले ही बीता एक साल कंपनी के शेयरों के प्रदर्शन के लिहाज से अच्छा नहीं रहा है। लेकिन दो साल में कंपनी के पोजीशनल निवेशकों के लिए शानदार बीता है। कंपनी के शेयरों की भाव इस दौरान 30 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 88 प्रतिशत की तेजी आई है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 1329 प्रतिशत चढ़ा है। वहीं, 10 साल में सीजी पावर के शेयरों की कीमतों में 1090 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है।