रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा यह शेयर, ₹7600 करोड़ निवेश का ऐलान, एक्सपर्ट बोले- ₹1000 पर जाएगा भाव

सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी सीजी सेमी ने सेमीकंडक्टर यूनिट लॉन्च की और अगले पांच वर्षों में ₹7,600 करोड़ निवेश करने की योजना की घोषणा की है, ताकि कंपनी अपने सेमीकंडक्टर उत्पादन और सुविधाओं का विकास कर सके।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 02:29 PM
CG Power and Industrial Solutions Ltd: सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड के शेयर 3 सितंबर को लगातार पांचवें दिन तेजी में रहे। कंपनी के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान 737.60 रुपये पर आ गए थे। बता दें कि कंपनी के शेयरों में तेजी के पीछे सेमीकंडक्टर यूनिट लॉन्च की खबर है। दरअसल, सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड की सहायक कंपनी सीजी सेमी ने सेमीकंडक्टर यूनिट लॉन्च की और अगले पांच वर्षों में ₹7,600 करोड़ निवेश करने की योजना की घोषणा की है, ताकि कंपनी अपने सेमीकंडक्टर उत्पादन और सुविधाओं का विकास कर सके। इसी बीच, ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने मुरुगप्पा ग्रुप की इस कंपनी पर 1 सितंबर को कवरेज शुरू किया और इसे 'ओवरवेट' रेटिंग दी। मॉर्गन स्टैनली ने इस स्टॉक के लिए ₹799 का बेस केस प्राइस टारगेट और ₹1,044 का बुल केस प्राइस टारगेट रखा है।

क्या है डिटेल

कंपनी के इस कदम से न केवल सेमीकंडक्टर बाजार में हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है, बल्कि निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ, जिससे शेयर में लगातार तेजी देखने को मिली। G1 सेमीकंडक्टर सुविधा के लॉन्च के साथ, CG Semi भारत की पहली फुल-सर्विस आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टूल प्रोवाइडर बन गई है। यह G1 सुविधा लगभग 5 लाख यूनिट प्रति दिन की चरम क्षमता पर काम करेगी। इससे न केवल कंपनी की सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि निवेशकों में विश्वास और शेयरों की तेजी को भी बल मिला है। शेयर का 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर ₹874.7 और न्यूनतम स्तर ₹517.7 है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹1.13 लाख करोड़ है।

क्या है योजना

CG Semi अगले ₹7,600 करोड़ का निवेश करके दो सुविधाएं – G1 और G2 विकसित करेगी, जो गुजरात के सानंद में होंगी। यह प्रोजेक्ट जापान की रेनेसा और थाईलैंड की सितारे माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के सहयोग से तैयार किया जाएगा। G1 सेमीकंडक्टर सुविधा के लॉन्च के साथ, CG Semi भारत की पहली फुल-सर्विस आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली और टूल प्रोवाइडर बन गई है। इस सुविधा की चरम क्षमता लगभग 5 लाख यूनिट प्रति दिन होगी।

