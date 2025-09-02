ceo lost his job because he was in love with an employee the world s largest food company fired him कर्मचारी के प्रेम में CEO ने गंवाई नौकरी, दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी ने किया बाहर, Business Hindi News - Hindustan
कर्मचारी के प्रेम में CEO ने गंवाई नौकरी, दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी ने किया बाहर

दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले ने अपने सीईओ लॉरेंट फ्रेक्स को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने एक जांच के बाद पाया कि उनका अपनी एक सीधी अधीनस्थ कर्मचारी के साथ एक गोपनीय प्रेम संबंध था, जिसके बारे में उन्होंने कंपनी को नहीं बताया था।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 05:58 AM
दुनिया की सबसे बड़ी फूड कंपनी नेस्ले ने अपने सीईओ लॉरेंट फ्रेक्स को नौकरी से निकाल दिया है। कंपनी ने एक जांच के बाद पाया कि उनका अपनी एक सीधी अधीनस्थ कर्मचारी के साथ एक गोपनीय प्रेम संबंध था, जिसके बारे में उन्होंने कंपनी को नहीं बताया था। यह कार्रवाई कंपनी के 'कोड ऑफ बिजनेस कंडक्ट' का उल्लंघन करने के कारण की गई है ।

कैसे शुरू हुई जांच?

रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले की जानकारी सबसे पहले कंपनी की आंतरिक विंटलब्लोइंग (Whistleblowing) चैनल के माध्यम से सामने आई। शुरुआती आंतरिक जांच में कुछ भी साबित नहीं हो पाया, लेकिन शिकायतें बार-बार आने पर कंपनी ने बाहरी विशेषज्ञों की मदद से दोबारा जांच की। इस जांच में यह बात सामने आई कि फ्रेक्स ने शुरू में बोर्ड को इस रिश्ते के बारे में झूठ भी बोला था।

नए सीईओ बने फिलिप नवरातिल

लॉरेंट फ्रेक्स के जाने के बाद अब फिलिप नवरातिल (Philipp Navratil) को कंपनी का नया सीईओ बनाया गया है। नवरातिल नेस्ले के अंदर से ही तैयार हुए एक अनुभवी लीडर हैं और वे पिछले 24 साल से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नेस्प्रेसो डिवीजन के मुखिया थे ।

फ्रेक्स को मिलेगा कोई पैसा?

नहीं! कंपनी ने साफ कहा है कि लॉरेंट फ्रेक्स को नौकरी से हटाए जाने पर कोई भी एक्जिट पैकेज (Exit Package) या मुआवजा नहीं दिया जाएगा ।

लॉरेंट फ्रेक्स कौन थे?

लॉरेंट फ्रेक्स नेस्ले के साथ लगभग 40 साल से जुड़े हुए थे। उन्होंने सितंबर 2024 में कंपनी के सीईओ की कमान संभाली थी। उन्होंने कंपनी में यूरोप और लैटिन अमेरिका जैसे कई बड़े मार्केट्स में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थीं। उन्हें एक नैचुरल लीडर माना जाता था और युवाओं के लिए 'नेस्ले नीड्स यूथ' जैसे अभियान भी शुरू किए थे।

कंपनी का भविष्य

नेस्ले के चेयरमैन पॉल बुल्के ने कहा कि यह फैसला कंपनी की 'वैल्यूज और गवर्नेंस' के लिए जरूरी था। उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी अपनी मौजूदा बिजनेस स्ट्रैटेजी और टारगेट्स से भटकेगी नहीं।

