सीईओ ने रखा घर संभालने वाली होम मैनेजर, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

सीईओ ने रखा घर संभालने वाली होम मैनेजर, सैलरी सुनकर उड़ जाएंगे होश

संक्षेप: GreyLabs AI के CEO अमन और उनकी पत्नी हर्षिता (IIT कानपुर) दोनों बिजी प्रोफेशनल हैं, इसलिए उन्होंने खाना, साफ-सफाई, ग्रोसरी और रिपेयरिंग जैसे घरेलू काम संभालने के लिए एक्स होटल ऑपरेशंस हेड को चुना। सोशल मीडिया पर इस फैसले की खूब चर्चा हुई।

Mon, 17 Nov 2025 08:21 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
मुंबई के IITian और GreyLabs AI के CEO अमन गोयल ने अपना घर चलाने के लिए एक फुल-टाइम 'होम मैनेजर' रखी है, जिसकी सैलरी है ₹1 लाख प्रति माह। अमन और उनकी पत्नी हर्षिता (IIT कानपुर) दोनों बिजी प्रोफेशनल हैं, इसलिए उन्होंने खाना, साफ-सफाई, ग्रोसरी और रिपेयरिंग जैसे घरेलू काम संभालने के लिए एक्स होटल ऑपरेशंस हेड को चुना। सोशल मीडिया पर इस फैसले की खूब चर्चा हुई। कुछ ने कहा "पैसे की बर्बादी", तो कुछ ने समझा "समझदारी का फैसला"

दरअसल अमन गोयल और उनकी पत्नी हर्षिता श्रीवास्तव दोनों ही नौकरीपेशा हैं और अपना स्टार्टअप बनाने में व्यस्त हैं। ऐसे में उनके पास घर के कामों जैसे खाना बनाना, सफाई, बिल भरना, किराने का सामान लाना और मरम्मत आदि के लिए समय नहीं बचता था।

इस समस्या से निपटने के लिए दंपति ने एक 'होम मैनेजर' को नियुक्त किया है। यह होम मैनेजर घर के सारे कामकाज देखती है। वह खाने की योजना बनाने, कपड़े धुलाई, मरम्मत, किराने का सामान और घर के अन्य नौकरों को मैनेज करने का सारा काम संभालती है। इससे अमन और हर्षिता का कीमती समय बच जाता है जिसे वे अपने बिजनेस पर फोकस करने में लगा सकते हैं।

होम मैनेजर कौन है

अमन गोयल नेबताया कि उनकी होम मैनेजर शिक्षित हैं और पहले एक होटल चेन में ऑपरेशन हेड के पद पर काम कर चुकी हैं। उन्हें इस काम के लिए एक लाख रुपये प्रति महीने यानी सालाना 12 लाख रुपये वेतन मिलता है। अमन का कहना है कि यह महंगा जरूर है, लेकिन चूंकि वे अपने समय को बहुत कीमती मानते हैं और इसकी अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए यह भुगतान करते हैं।

माता-पिता को नहीं करना चाहते थे परेशान

अमन और हर्षिताअमन के माता-पिता के साथ रहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि वे अपने बुजुर्ग माता-पिता पर घर के कामों का बोझ नहीं डालना चाहते थे, इसलिए होम मैनेजर रखना एक सही फैसला साबित हुआ।

सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रिया

अमन गोयल कीइस बात पर सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ाया और ट्रोल किया। कुछ का कहना था कि यह पैसे की बर्बादी है और उन पर निवेशकों के पैसे उड़ाने के आरोप लगे। अमन ने इन आरोपों का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि होम मैनेजर की सैलरी उनके निजी बचत के पैसे से दी जाती है, जो उन्हें अपने पिछले बिजनेस को बेचने से मिले थे। वहीं, कई लोगों ने उनके इस फैसले का बचाव करते हुए इसे एक समझदार कदम बताया।

