Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

केंद्रीय कर्मचारियों के HRA पर बड़ा अपडेट, सरकार ने सदन को दी अहम जानकारी

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर एक नया अपडेट दिया है
  • बता दें कि HRA उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें सरकारी घर नहीं मिलता, ताकि वे घर किराए पर लेने का खर्च उठा सकें
salary news
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर

अगर केंद्रीय कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, केंद्र सरकार ने हाउस रेंट अलाउंस (HRA) को लेकर एक नया अपडेट दिया है। सरकार ने साफ किया है कि अगर पति-पत्नी दोनों ही केंद्रीय कर्मचारी हैं और एक ही जगह पर तैनात हैं और उनमें से किसी एक को भी सरकारी आवास मिला हुआ है तो हाउस रेंट अलाउंस (HRA) नहीं मिलेगा। यह स्पष्टीकरण वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दिया।

क्या था सवाल?

दरअसल, राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक ने लिखित सवाल में पूछा था कि क्यों पति-पत्नी दोनों के सरकारी कर्मचारी होने और सरकार द्वारा आवंटित आवास में एक साथ रहने पर दोनों के वेतन से हाउस रेंट अलाउंस काट लिया जाता है? इसके अलावा ये भी पूछा गया था कि क्या सरकार को सरकारी कर्मचारियों या उनके सर्विस एसोसिएशन से इस नीति पर पुनर्विचार करने के लिए कोई अनुरोध मिला है।

ये भी पढ़ें:RBI अब इन बैंकों को भी देगा लाइसेंस, 22 साल बाद नियम में बदलाव

सांसद सुमित्रा बाल्मिक ने सवाल ये भी किया है कि क्या सरकार इस नीति की समीक्षा करने का प्रस्ताव रखती है ताकि उन जोड़ों के लिए इसे और अधिक न्यायसंगत बनाया जा सके जहां पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं। इन सभी सवालों पर पंकज चौधरी ने लिखित जवाब दिया है।

क्या कहा मंत्री ने?

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि HRA उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें सरकारी घर नहीं मिलता, ताकि वे घर किराए पर लेने का खर्च उठा सकें। उन्होंने बताया कि अगर पति-पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और एक ही जगह पर तैनात हैं और उनमें से किसी एक को सरकारी घर मिला है तो परिवार को सरकारी घर मिला हुआ माना जाता है। इसलिए, दूसरे जीवनसाथी को HRA नहीं मिलता है।

ये भी पढ़ें:LPG सिलेंडर पर टैक्स वसूलेगी मोदी सरकार? आपकी जेब पर सीधा असर
ये भी पढ़ें:₹95 के शेयर वाली कंपनी को मिले 2 बड़े ऑर्डर, आपके पोर्टफोलिये में है?

मंत्री ने सदन को बताया कि सरकार को कर्मचारियों या उनके संगठनों से इस पॉलिसी पर दोबारा विचार करने का कोई अनुरोध नहीं मिला है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि सरकार इस पॉलिसी की समीक्षा करने की योजना नहीं बना रही है।

डीए का इंतजार

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का इंतजार है। बता दें कि डीए में बढ़ोतरी जुलाई से दिसंबर छमाही के लिए होगी। इसके तहत 3 या 4 पर्सेंट डीए बढ़ोतरी की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 63 या 64 पर्सेंट हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार सितंबर या अक्टूबर में डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।