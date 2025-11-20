नौकरीपेशा के लिए खुशखबरी, सरकार कर रही बड़ी तैयारी, पेंशन से सैलरी तक में होगा इजाफा

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

EPFO News: कर्मचारियों के लिए एक बड़े सुधार की दिशा में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अनिवार्य भविष्य निधि (PF) और पेंशन योजना में योगदान के लिए वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है।

Thu, 20 Nov 2025 06:46 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
EPFO News: कर्मचारियों के लिए एक बड़े सुधार की दिशा में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अनिवार्य भविष्य निधि (PF) और पेंशन योजना में योगदान के लिए वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में EPFO के तहत अनिवार्य शामिल होने की वेतन सीमा ₹15,000 प्रति माह है। आखिरी बार यह सीमा 2014 में बढ़ाई गई थी, जब इसे ₹6,500 से बढ़ाकर ₹15,000 किया गया था। यह बदलाव 1 सितंबर 2014 से लागू हुआ था। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही सीमा तय करती है कि कौन कर्मचारी EPF और EPS में अनिवार्य रूप से शामिल होगा। कुल मिलाकर, यह कदम करोड़ों कर्मचारियों की रिटायरमेंट सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

क्यों ₹15,000 की सीमा पर पुनर्विचार हो रहा है?

मुंबई में एक कार्यक्रम में वित्तीय सेवाएँ विभाग (DFS) के सचिव एम. नगराजु ने हाल ही में कहा कि मौजूदा संरचना के कारण बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी जो ₹15,000 से अधिक कमाते हैं, पेंशन सुरक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने इसे 'बहुत खराब' स्थिति बताते हुए कहा कि निजी क्षेत्र के कई कर्मचारी, जो इस सीमा से थोड़ा ही ऊपर कमाते हैं, किसी भी औपचारिक पेंशन योजना में शामिल नहीं होते और बुढ़ापे में बच्चों पर निर्भर रह जाते हैं। वर्तमान नियमों के तहत EPF में शामिल होना केवल उन कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है जो ₹15,000 प्रति माह तक मूल वेतन कमाते हैं। इससे अधिक कमाने वालों को बाहर होने का विकल्प मिलता है और नियोक्ता भी उन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने के लिए बाध्य नहीं होते। इससे पेंशन कवरेज में बड़ी कमी रह जाती है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां शुरुआती वेतन भी अक्सर इस सीमा से अधिक होता है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, EPFO इस सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने पर विचार कर रहा है और यह प्रस्ताव अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में लिया जा सकता है। श्रम मंत्रालय के एक आंतरिक आकलन के मुताबिक, वेतन सीमा में ₹10,000 की बढ़ोतरी से 1 करोड़ से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को अनिवार्य EPF और EPS कवरेज मिल सकता है। श्रम संगठनों की लंबे समय से मांग है कि ₹15,000 की सीमा अब बड़े शहरों के वर्तमान वेतन स्तर का प्रतिनिधित्व नहीं करती।

सरकार इस बदलाव को क्यों आगे बढ़ा रही है?

यह कदम भारत के सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने की व्यापक पहल का हिस्सा है।

- अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण 8.3 करोड़ से अधिक हो चुका है, जिसमें लगभग आधे महिला सदस्य हैं।

- भारत में अब भी दो-तिहाई से अधिक लोग जीवन बीमा से वंचित हैं और कई युवा कमाई करने वाले लोगों के पास भविष्य की रिटायरमेंट जरूरतों के लिए पर्याप्त बचत नहीं है।

- EPF की ऊंची सीमा से अधिक कर्मचारी दीर्घकालिक रिटायरमेंट बचत के दायरे में स्वतः आ जाएंगे।

EPF में वर्तमान योगदान संरचना

वर्तमान में EPF के तहत कर्मचारी अपने वेतन का 12% PF में जमा करता है। नियोक्ता भी 12% योगदान करता है, जिसमें से 8.33% पेंशन योजना (EPS) में जाता है और 3.67% EPF में। सीमा बढ़ने पर EPF और EPS दोनों योगदान बढ़ेंगे, जिससे रिटायरमेंट कोष और पेंशन राशि अधिक होगी।

प्रस्तावित बदलाव से किसे क्या लाभ होगा?

अगर आप ₹15,000 से अधिक लेकिन ₹25,000 से कम कमाते हैं। आप अब स्वचालित रूप से EPF और EPS में शामिल हो जाएंगे। इससे होगा-

- अनिवार्य मासिक बचत

- 10 वर्ष की सेवा के बाद जीवनभर पेंशन

- EPF में ज्यादा ब्याज और बड़ा रिटायरमेंट फंड

अगर आप ₹25,000 से अधिक कमाते हैं

आप पर कोई सीधा असर नहीं होगा, क्योंकि इस सीमा से ऊपर EPF स्वैच्छिक बना रहेगा। हालांकि नियोक्ता चाहे तो अब अधिक कर्मचारियों को शामिल कर सकता है। अगर आप पहले से EPF सदस्य हैं और आपका PF योगदान ₹15,000 के सीमित बेस पर हो रहा है, तो योगदान बढ़ सकता है। इससे सीधे लाभ होंगे:

- बड़ा EPF कोष

- अधिक EPS (पेंशन) लाभ

- नियोक्ता की बढ़ी हुई योगदान राशि

- कर-मुक्त दीर्घकालिक बचत

अगर आप नियोक्ता हैं

तो प्रति कर्मचारी लागत बढ़ेगी क्योंकि PF उच्च बेस पर कैलकुलेट होगा। लेकिन इससे कर्मचारी कल्याण में सुधार होगा और उनकी वित्तीय सुरक्षा मजबूत होगी। भारत में पेंशन कवरेज अभी वैश्विक मानकों की तुलना में कम है। बढ़ती जीवन प्रत्याशा, महंगाई और कम व्यक्तिगत बचत को देखते हुए, संगठित दीर्घकालिक रिटायरमेंट सुरक्षा की बड़ी जरूरत है। वेतन सीमा बढ़ाना इस दिशा में सबसे सरल और प्रभावी कदम है। वर्तमान में EPFO 7.6 करोड़ सक्रिय सदस्यों के साथ ₹26 लाख करोड़ की विशाल निधि का प्रबंधन करता है। नई उच्च सीमा से फंड संग्रह और पेंशन प्रणाली दोनों मजबूत होंगी।

