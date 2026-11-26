मुख्य बातें

Pension Rules: सरकारी कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट के बाद पेंशन सबसे बड़ा आर्थिक सहारा होती है। ऐसे में पेंशन की सही गणना और समय पर भुगतान होना बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े नियमों को लेकर एक बार फिर सभी मंत्रालयों और विभागों को जरूरी निर्देश दिए हैं। पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग (DoPPW) ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी के पेंशन के डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद कोई ऐसी नई जानकारी सामने आती है, जिसका असर उसकी पेंशन की रकम पर पड़ सकता है, तो इसकी जानकारी तुरंत अकाउंट्स ऑफिसर को देनी होगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि अगर पेंशन के कागजात जमा करने के बाद कर्मचारी पर कोई अतिरिक्त सरकारी बकाया सामने आता है, तो उसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारी को देनी होगी। इस संबंध में विभाग ने 24 अक्टूबर 2026 को ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है। ये निर्देश सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 के तहत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे। पेंशन के डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद भी जरूरी होगी जानकारी सरकार ने अपने निर्देश में दो अहम बातों को साफ किया है।

क्या है निर्देश पहला, अगर किसी कर्मचारी के पेंशन पेपर अकाउंट्स ऑफिसर को भेजे जा चुके हैं और इसके बाद कोई ऐसी जानकारी सामने आती है, जिससे मिलने वाली पेंशन की रकम प्रभावित हो सकती है, तो विभाग को इसकी जानकारी तुरंत देनी होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर पेंशन की गणना से जुड़ी कोई जरूरी जानकारी बाद में सामने आती है, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विभाग के प्रमुख यानी हेड ऑफ ऑफिस की जिम्मेदारी होगी कि वह इस जानकारी को अकाउंट्स ऑफिसर तक पहुंचाए।

दूसरा, अगर कर्मचारी के सरकारी बकाये की जानकारी पहले ही भेजी जा चुकी है, लेकिन बाद में कोई और बकाया सामने आता है, तो उसकी जानकारी भी संबंधित अधिकारी को देनी होगी। यानी पेंशन के डॉक्यूमेंट्स एक बार जमा कर देने से विभाग की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। बाद में मिलने वाली जरूरी जानकारी भी अधिकारियों तक पहुंचाना जरूरी है।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जरूरी है यह नियम? रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने मिलने वाली पेंशन उसकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। पेंशन की रकम कर्मचारी की सर्विस और दूसरे जरूरी रिकॉर्ड के आधार पर तय होती है। ऐसे में अगर पेंशन के डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद कोई नई जानकारी सामने आती है और उसे संबंधित अधिकारी तक नहीं पहुंचाया जाता, तो पेंशन से जुड़ी गणना में परेशानी हो सकती है। सरकार के नए निर्देशों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पेंशन की प्रक्रिया के दौरान कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए और अकाउंट्स ऑफिसर के पास कर्मचारी से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड मौजूद रहे।

हेड ऑफ ऑफिस की क्या होगी जिम्मेदारी? केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के नियम 61 के तहत हेड ऑफ ऑफिस की जिम्मेदारी है कि पेंशन के डॉक्यूमेंट्स भेजे जाने के बाद सामने आने वाली हर जरूरी जानकारी अकाउंट्स ऑफिसर को दे। सरकार ने सभी मंत्रालयों और विभागों से कहा है कि इन निर्देशों की जानकारी पेंशन से जुड़े कामकाज देखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए। यह निर्देश विभागों के अधीन और उनसे जुड़े कार्यालयों पर भी लागू होंगे।