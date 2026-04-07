LPG को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान! अब बिना एड्रेस प्रूफ मिलेगा छोटा सिलेंडर, गरीब और मजदूरों को दी राहत

सरकार ने प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के लिए 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडर की सप्लाई दोगुनी कर दी है। इस सिलेंडर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बिना एड्रेस प्रूफ के भी खरीदा जा सकता है। यह सिलेंडर गैस एजेंसियों, पेट्रोल पंप और कुछ दुकानों पर आसानी से उपलब्ध है।

भारत सरकार ने बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं और खासकर वेस्ट एशिया (West Asia) में चल रहे तनाव के बीच आम लोगों खासतौर पर प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने 5 किलो वाले छोटे LPG सिलेंडर (FTL गैस) की डेली सप्लाई को दोगुना कर दिया है। इस फैसले का मकसद उन लोगों तक गैस की सुविधा पहुंचाना है, जिनके पास स्थायी पता (Address Proof) नहीं होता, जैसे मजदूर, छात्र या अस्थायी कामगार। नई व्यवस्था के तहत अतिरिक्त सिलेंडर सप्लाई खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए आरक्षित रखी जाएगी, ताकि उन्हें रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े।

आमतौर पर घरेलू LPG कनेक्शन लेने के लिए एड्रेस प्रूफ देना जरूरी होता है, जिससे कई लोगों को परेशानी होती थी। लेकिन छोटे LPG सिलेंडर इस समस्या का आसान समाधान बनकर सामने आया है। अब कोई भी व्यक्ति बिना एड्रेस प्रूफ के यह सिलेंडर खरीद सकता है। इसके लिए सिर्फ एक वैध पहचान पत्र (ID Proof) दिखाना होगा, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस। सबसे खास बात यह है कि इस सिलेंडर के लिए कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट भी नहीं देना पड़ता, जिससे यह कम आय वर्ग के लोगों के लिए और भी सुलभ हो जाता है।

अगर आप ‘छोटू’ LPG सिलेंडर खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किसी भी अधिकृत गैस एजेंसी या ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के आउटलेट पर जाना होगा। यह सिलेंडर आपको इंडेन, भारत गैस या HP जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा कई पेट्रोल पंप, किराना स्टोर और सुपरमार्केट में भी यह उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा दूर न जाना पड़े।

सरकार ने इस योजना को सुचारु रूप से लागू करने के लिए विशेष कदम भी उठाए हैं। HPCL के कई आउटलेट्स पर हेल्प डेस्क बनाए गए हैं, जहां प्रवासी मजदूरों को नजदीकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक, मार्च के अंत से अब तक लाखों ‘छोटू’ सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, जिससे इसकी बढ़ती मांग का अंदाजा लगाया जा सकता है।