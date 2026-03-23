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मिनी रत्न कंपनी के IPO पर दांव लगाने का दूसरा दिन, अबतक 7% भरा, चेक कर लें GMP

Mar 23, 2026 09:37 am ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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IPO News: Central Mine Planning IPO का प्राइस का प्राइस बैंड 163 रुपये से 172 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 80 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13760 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा।

मिनी रत्न कंपनी के IPO पर दांव लगाने का दूसरा दिन, अबतक 7% भरा, चेक कर लें GMP

IPO News: मिनी रत्न कंपनी सेंट्रल माइन प्लानिंग आईपीओ (Central Mine Planning IPO) पर दांव लगाने का आज दूसरा दिन है। यह आईपीओ 20 मार्च को खुला था। इस मेनबोर्ड आईपीओ पर दांव लगाने का आखिरी मौका 24 मार्च 2026 है। सब्सक्रिप्शन के पहले दिन आईपीओ को 0.07 गुना सब्सक्राइब किया गया था। वहीं, रिटेल कैटगरी में 20 मार्च को 0.10 गुना सब्सक्रिप्शन मिला था। एनआईआई में 0.05 गुना सब्सक्राइब किया गया था।

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क्या है प्राइस बैंड

Central Mine Planning IPO का प्राइस का प्राइस बैंड 163 रुपये से 172 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 80 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13760 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर 8 रुपये की छूट दी है। कर्मचारियों के लिए 53,55,000 शेयर रिजर्व रखे गए हैं। बता दें, यह कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है।

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एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए 469 करोड़ रुपये

सेंट्रल माइन प्लानिंग आईपीओ का साइज 1842.12 करोड़ रुपये है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित है। मौजूदा निवेशक 10.71 करोड़ शेयर बेच रहे हैं। बता दें, कंपनी का आईपीओ एकंर निवेशकों के लिए 18 मार्च को ओपन हुआ था। मिनी रत्न कंपनी ने एंकर निवेशकों से 469.74 करोड़ रुपये जुटाए थे।

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कितना है जीएमपी?

इन्वेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज 1.5 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। पिछले कई दिनों से कंपनी के जीएमपी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 24 रुपये रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी 0.50 रुपये है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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