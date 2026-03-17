20 मार्च से खुल रहा दिग्गज कंपनी का IPO, प्राइस बैंड ₹172, ग्रे मार्केट में अभी से ही तेजी

कंपनी ने 16 मार्च को अपने इश्यू का प्राइस बैंड ₹163 से ₹172 प्रति शेयर तय किया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी करीब ₹1,837.8 करोड़ जुटाएगी और ऊपरी प्राइस बैंड पर इसका वैल्यूएशन लगभग ₹12,280 करोड़ बैठता है।

Central Mine Planning IPO: देश की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया की सब्सिडियरी सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एवं डिजाइन संस्थान (CMPDI) अपना IPO लेकर आ रही है। कंपनी ने 16 मार्च को अपने इश्यू का प्राइस बैंड ₹163 से ₹172 प्रति शेयर तय किया है। इस इश्यू के जरिए कंपनी करीब ₹1,837.8 करोड़ जुटाएगी और ऊपरी प्राइस बैंड पर इसका वैल्यूएशन लगभग ₹12,280 करोड़ बैठता है। बाजार में इस IPO को लेकर अच्छी खासी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। बता दें कि ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹17 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं। इस हिसाब से लिस्टिंग पर यह आईपीओ 10 पर्सेंट तक का मुनाफा करा सकता है।

पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है यह IPO यह IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है, यानी इसमें कोई नया शेयर जारी नहीं होगा। कोल इंडिया अपनी 10.71 करोड़ हिस्सेदारी बेच रही है और इसी से पैसा जुटाया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि CMPDI को इस इश्यू से सीधे कोई फंड नहीं मिलेगा, बल्कि सारा पैसा (खर्चों को छोड़कर) कोल इंडिया के पास जाएगा। निवेशकों के लिए यह एक अहम बात है, क्योंकि कंपनी के विस्तार के लिए अलग से फंड नहीं आ रहा।

कब से खुलेगा IPO 20 मार्च से खुलकर 24 मार्च तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा, जबकि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 18 मार्च को बुक खुलेगी। कंपनी ने अपने कर्मचारियों और मौजूदा शेयरहोल्डर्स के लिए भी खास कोटा रखा है। कर्मचारियों को 53.55 लाख शेयर दिए जाएंगे और उन्हें अंतिम कीमत पर ₹8 प्रति शेयर की छूट भी मिलेगी। वहीं शेयरहोल्डर्स के लिए 1.07 करोड़ शेयर रिजर्व किए गए हैं।

निवेशकों के लिए मौका रिटेल निवेशकों के लिए भी इसमें अच्छा मौका है। इश्यू में 35% हिस्सा रिटेल के लिए रिजर्व है, जबकि 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIBs) और 15% नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। निवेशक कम से कम 80 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। यानी रिटेल निवेश के लिए न्यूनतम रकम ₹13,760 होगी, जबकि अधिकतम ₹1,92,640 तक निवेश किया जा सकता है।

कंपनी का कारोबार कंपनी के बिजनेस की बात करें तो 1975 में स्थापित सेंट्रल माइनिंग प्लानिंग एवं डिजाइन संस्थान कोयला और मिनरल सेक्टर में कंसल्टेंसी और माइन प्लानिंग सेवाएं देती है। यह एक्सप्लोरेशन से लेकर डिजाइन और ऑपरेशन तक पूरी वैल्यू चेन में काम करती है और खुद को भारत की बड़ी कंसल्टेंसी कंपनियों में गिनती है।