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फायदे का सौदा या रिस्की दांव? इस IPO का GMP गिरकर हुआ ₹0, तीसरे दिन 1.05x सब्सक्रिप्शन; यहां जानें पूरा हाल

Mar 24, 2026 10:29 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट का IPO तीसरे दिन 1.05 गुना सब्सक्राइब हुआ, लेकिन यह सिर्फ QIB निवेशकों की मजबूत मांग की वजह से संभव हो पाया। रिटेल और NII कैटेगरी में कमजोर रिस्पॉन्स देखने को मिला। GMP भी गिरकर ₹0 हो गया है, जिससे संकेत मिलते हैं कि लिस्टिंग फ्लैट रह सकती है। 

फायदे का सौदा या रिस्की दांव? इस IPO का GMP गिरकर हुआ ₹0, तीसरे दिन 1.05x सब्सक्रिप्शन; यहां जानें पूरा हाल

सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट (Central Mine Planning & Design Institute) का IPO तीसरे दिन जाकर किसी तरह पूरा सब्सक्राइब हो पाया। हालांकि, निवेशकों का रिस्पॉन्स थोड़ा कमजोर रहा और आखिरी दिन सिर्फ बड़े निवेशकों (QIB) की वजह से यह इश्यू पार हुआ। IPO को कुल मिलाकर 1.05 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। इसका कुल शेयर 7.97 करोड़ रहा और 8.37 करोड़ शेयर की बोली लगी, यानी इश्यू बस थोड़ा-सा ओवरसब्सक्राइब हुआ। आइए इसकी अन्य डिटेल्स जानते हैं।

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किस कैटेगरी में कितना रिस्पॉन्स?

इस IPO को बड़े निवेशक (QIB-Qualified Institutional Buyer) ने इसको 3.48 गुना (फुल सब्सक्राइब) और रिटेल निवेशक ने सिर्फ 33% सब्सक्राइब किया है। वहीं, NII (Non-Institutional Investors) की बात करें तो इसमें इनकी भागीदारी 35% रही है। वहीं, 21% एम्प्लॉयी और 36% शेयरहोल्डर हैं। इससे साफ है कि आम निवेशकों की दिलचस्पी काफी कम रही।

GMP (Grey Market Premium) का हाल

इस IPO का GMP अभी ₹0 पर है, जो पहले ₹24 तक गया था। इसका मतलब है कि लिस्टिंग पर शेयर इश्यू प्राइस के आसपास ही खुल सकता है।

IPO की अहम डिटेल

इसकी ओपनिंग डेट 20 मार्च 2026 थी और इसकी क्लोजिंग डेट 24 मार्च 2026 थी, यानी ये IPO आज क्लोज हो गया है। इसका प्राइस बैंड ₹163 से ₹172 है। इसका इश्यू साइज ₹1,842 करोड़ का है। निवेशकों को इसका एक लॉट (80 शेयर)₹13,760 में मिला है। यह IPO पूरी तरह OFS (Offer for Sale) है, यानी कंपनी को इसमें नया पैसा नहीं मिलेगा।

कंपनी क्या करती है?

केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान (Central Mine Planning & Design Institute) मुख्य रूप से कोयला और खनिज खोज का काम करती है। इसके साथ कंपनी का कारोबार माइन प्लानिंग और डिजाइनिंग का भी है। साथ ही ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर और एनवायरनमेंट मैनेजमेंट जैसी सेवाएं भी देती है।

आगे क्या होगा?

इसकी अलॉटमेंट डेट 25 मार्च 2026 (संभावित) है और इसकी लिस्टिंग अगले हफ्ते BSE और NSE पर हो सकती है।

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यह IPO सिर्फ QIB निवेशकों के दम पर पूरा हुआ, जबकि रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी कम रही। GMP भी कमजोर है, जिससे लिस्टिंग पर ज्यादा बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद कम है।

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Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

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