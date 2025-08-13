सरकार फिर से बेच रही LIC में हिस्सेदारी, अगले सप्ताह से प्रोसेस शुरू, शेयर बेचने की होड़

सरकार ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) प्रक्रिया के जरिए एलआईसी में अपनी कुल हिस्सेदारी का 2.5% से 3% तक विनिवेश करने पर विचार कर सकती है, जिसके जरिए वह ₹14,000 करोड़ से ₹17,000 करोड़ तक जुटा सकती है।

LIC Disinvestment News: भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार हिस्सेदारी बेचने जा रही है। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार एलआईसी में अल्पमत हिस्सेदारी बेचने के लिए अगले सप्ताह से विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) प्रक्रिया के जरिए एलआईसी में अपनी कुल हिस्सेदारी का 2.5% से 3% तक विनिवेश करने पर विचार कर सकती है, जिसके जरिए वह ₹14,000 करोड़ से ₹17,000 करोड़ तक जुटा सकती है।

क्या है रिपोर्ट सीएनबीसी-टीवी18 की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार अगले दो सप्ताह में भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अल्पमत हिस्सेदारी बेचने के लिए विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यह कदम रेगुलेटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मल्टी-फेज हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ओएफएस प्रक्रिया के मैनेजमेंट के लिए मोतीलाल ओसवाल और आईडीबीआई कैपिटल को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।