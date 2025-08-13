Central Govt to stake sell in LIC disinvestment process to be initiated in next 2 weeks share crash सरकार फिर से बेच रही LIC में हिस्सेदारी, अगले सप्ताह से प्रोसेस शुरू, शेयर बेचने की होड़, Business Hindi News - Hindustan
सरकार फिर से बेच रही LIC में हिस्सेदारी, अगले सप्ताह से प्रोसेस शुरू, शेयर बेचने की होड़

सरकार ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) प्रक्रिया के जरिए एलआईसी में अपनी कुल हिस्सेदारी का 2.5% से 3% तक विनिवेश करने पर विचार कर सकती है, जिसके जरिए वह ₹14,000 करोड़ से ₹17,000 करोड़ तक जुटा सकती है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 02:40 PM
LIC Disinvestment News: भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में सरकार हिस्सेदारी बेचने जा रही है। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार एलआईसी में अल्पमत हिस्सेदारी बेचने के लिए अगले सप्ताह से विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार ऑफर फॉर सेल (ओएफएस) प्रक्रिया के जरिए एलआईसी में अपनी कुल हिस्सेदारी का 2.5% से 3% तक विनिवेश करने पर विचार कर सकती है, जिसके जरिए वह ₹14,000 करोड़ से ₹17,000 करोड़ तक जुटा सकती है।

क्या है रिपोर्ट

सीएनबीसी-टीवी18 की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार अगले दो सप्ताह में भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) में अल्पमत हिस्सेदारी बेचने के लिए विनिवेश प्रक्रिया शुरू कर सकती है। यह कदम रेगुलेटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मल्टी-फेज हिस्सेदारी बिक्री प्रक्रिया के पहले चरण की शुरुआत हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार, ओएफएस प्रक्रिया के मैनेजमेंट के लिए मोतीलाल ओसवाल और आईडीबीआई कैपिटल को मर्चेंट बैंकर नियुक्त किया गया है।

डिटेल में जानिए

रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार अगले दो हफ्तो में एलआईसी के ओएफएस में रुचि का आकलन करने और मूल्य निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए निवेशकों के साथ रोड शो कर सकती है। इस किश्त की मात्रा और मूल्य निर्धारण पर अंतिम निर्णय इन रोड शो के बाद निवेशकों से मिलने वाली प्रतिक्रिया के बाद ही लिया जाएगा। बता दें कि जून तिमाही के अंत में, सरकार के पास एलआईसी में 96.5% हिस्सेदारी थी, जिसने मई 2022 में आईपीओ के समय अपनी कुल इक्विटी का 3.5% हिस्सा बेच दिया था। सेबी ने एलआईसी को न्यूनतम 10% सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीन साल का विस्तार दिया है, जिससे 10% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता की आवश्यकताओं को पूरा करने की समय सीमा 16 मई, 2027 तक बढ़ गई है। बता दें कि आज बुधवार को एलआईसी के शेयर दिन के निचले स्तर पर पहुंच गए और वर्तमान में 4% की गिरावट के साथ ₹882.3 पर कारोबार कर रहे हैं। शेयर अपने आईपीओ प्राइस ₹949 और खुदरा आवंटन दर ₹904 से नीचे कारोबार कर रहा है।

