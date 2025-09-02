रेलवे कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब इस योजना के तहत ₹1 करोड़ का मिलेगा फायदा

ह सुविधा रेलवे और एसबीआई के बीच हुई साझेदारी के तहत दी जा रही है। यह सुविधा रेलवे और एसबीआई के बीच साझेदारी के तहत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा देना है।

Railway Employee's: भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। अब जिन कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है, उन्हें ₹1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलेगा। यह सुविधा रेलवे और एसबीआई के बीच हुई साझेदारी के तहत दी जा रही है। यह सुविधा रेलवे और एसबीआई के बीच साझेदारी के तहत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा देना है।

क्या है डिटेल इस नए लाभ के तहत, यदि किसी कर्मचारी की किसी भी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को ₹1 करोड़ तक का कवर मिलेगा। रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, इस समझौते के तहत एसबीआई में वेतन खाते वाले रेल कर्मियों के लिए बीमा कवरेज में जबरदस्त सुधार किया गया है। यह कदम एसबीआई और रेलवे दोनों की तरफ से कर्मचारियों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस समझौता ज्ञापन पर रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार और एसबीआई के अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।