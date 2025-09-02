Central govt Railway employees with salaray accounts in SBI to get 1 crore accidental death cover रेलवे कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब इस योजना के तहत ₹1 करोड़ का मिलेगा फायदा, Business Hindi News - Hindustan
रेलवे कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, अब इस योजना के तहत ₹1 करोड़ का मिलेगा फायदा

ह सुविधा रेलवे और एसबीआई के बीच हुई साझेदारी के तहत दी जा रही है। यह सुविधा रेलवे और एसबीआई के बीच साझेदारी के तहत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा देना है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 11:50 AM
Railway Employee's: भारतीय रेलवे कर्मचारियों के लिए एक जरूरी खबर है। अब जिन कर्मचारियों की सैलरी अकाउंट भारतीय स्टेट बैंक (SBI) में है, उन्हें ₹1 करोड़ का एक्सीडेंटल डेथ कवर मिलेगा। यह सुविधा रेलवे और एसबीआई के बीच हुई साझेदारी के तहत दी जा रही है। यह सुविधा रेलवे और एसबीआई के बीच साझेदारी के तहत दी जा रही है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को अतिरिक्त सुरक्षा और उनके परिवारों को आर्थिक सहारा देना है।

क्या है डिटेल

इस नए लाभ के तहत, यदि किसी कर्मचारी की किसी भी प्रकार की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को ₹1 करोड़ तक का कवर मिलेगा। रेल मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, इस समझौते के तहत एसबीआई में वेतन खाते वाले रेल कर्मियों के लिए बीमा कवरेज में जबरदस्त सुधार किया गया है। यह कदम एसबीआई और रेलवे दोनों की तरफ से कर्मचारियों की भलाई के लिए एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इस समझौता ज्ञापन पर रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार और एसबीआई के अध्यक्ष सी.एस. शेट्टी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

क्या है नियम

बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (CGEGIS) के अंतर्गत आने वाले समूह A, B और C के कर्मचारियों के लिए आकस्मिक मृत्यु के लिए बीमा लाभ को वर्तमान ₹1.20 लाख, ₹60,000 और ₹30,000 से बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है। रेल मंत्रालय के अनुसार, इस समझौते के तहत कुछ प्रमुख बीमा कवरों में ₹1.60 करोड़ का हवाई दुर्घटना बीमा (मृत्यु) कवरेज और RuPay डेबिट कार्ड पर ₹1 करोड़ तक का अतिरिक्त कवरेज; ₹1 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना (स्थायी पूर्ण विकलांगता) कवरेज; और ₹80 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना (स्थायी आंशिक विकलांगता) कवरेज शामिल है। एसबीआई में पेरोल खाता रखने वाले रेलकर्मी अब ₹10 लाख के निःशुल्क प्राकृतिक मृत्यु बीमा कवरेज के पात्र हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसके लिए किसी प्रीमियम या चिकित्सा जांच की आवश्यकता नहीं है।

