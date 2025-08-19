केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों के शेयरों में 9% की तेजी, निवेशक गदगद

केंद्र सरकार के फैसले का असर कॉटन इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी लेकर आया है। आज 19 अगस्त को वर्धमान टेक्सटाइल, Gokaldas Exports, Welspun Living, Ambika Cotton Mills, Indo Count Industries के शेयरों में 9% तक की तेजी देखने को मिली है।

केंद्र सरकार के फैसले का असर कॉटन इंडस्ट्री के लिए खुशखबरी लेकर आया है। आज 19 अगस्त को वर्धमान टेक्सटाइल, Gokaldas Exports, Welspun Living, Ambika Cotton Mills, Indo Count Industries के शेयरों में 9% तक की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह केंद्र सरकार का रॉ कॉटन के 11 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी को हटा लिया गया है। केंद्र सरकार का यह फैसला 30 सितंबर तक लागू रहेगा। बता दें, अमेरिकी टैरिफ की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा था। सरकार उसे झटके से बचाने के लिए यह इंपोर्ट ड्यूटी हटाई गई है। जिससे विदेशी बाजार में भारतीय सामान बांग्लादेश जैसे प्रतिद्वंदियों का प्राइस रेस में सामना कर पाएं।

केंद्र सरकार ने क्या लिया है फैसला वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को CBDT के जरिए बेसिक कस्टम ड्यूटी के साथ-साथ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस को भी हटा लिया है। यह प्रयास टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस मुश्किल दौर में मदद के ध्यान में रखते हुए दी गई है। बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया है। साथ ही रूस से तेल और डिफेंस प्रोडक्ट खरीदने की वजह से 25 प्रतिशत की पेनाल्टी अतिरिक्त लगाई है।

जहां अमेरिका का रूख भारत पर कड़ा है तो वहीं पड़ोसी बांग्लादेश को लेकर नरम है। वहां भारत की तुलना में कम टैरिफ लगा है। जिसकी वजह से भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों के लिए नई मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।

इन कंपनियों के शेयरों में आई तेजी 1- वर्धमान टेक्सटाइल के शेयरों में आज मंगलवार को 9 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों में बीते एक साल में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है।

2- Gokaldas Exports Ltd के शेयरों में आज 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 18 प्रतिशत गिरा है।

3- Welspun Living के शेयरों में आज 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। बीते एक साल में यह स्टॉक 33 प्रतिशत गिरा है।