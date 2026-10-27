केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस का तोहफा, कितनी मिलेगी रकम, समझें
मुख्य बातें
- केंद्र सरकार मुख्य रूप से ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी श्रेणी के पात्र कर्मचारियों को बोनस देगी
- बोनस के लिए पात्र होने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना जरूरी है
केंद्रीय कर्मचारियों को जितना इंतजार महंगाई भत्ता यानी डीए का है, उतना ही बोनस को लेकर भी है। दरअसल, हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पात्र कर्मचारियों को 30 दिन के एड-हॉक बोनस (Ad-hoc Bonus) की मंजूरी दी है। इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों के एक खास वर्ग को सरकार बोनस देगी। आइए जानते हैं कि किन केंद्रीय कर्मचारियों को और कितनी रकम बोनस के तौर पर मिलेगी।
किन केंद्रीय कर्मचारियों को बोनस?
केंद्र सरकार मुख्य रूप से ग्रुप सी और गैर-राजपत्रित ग्रुप बी श्रेणी के पात्र कर्मचारियों को बोनस देगी। इस योजना के दायरे में ग्रुप ए और ग्रुप बी के राजपत्रित अधिकारी नहीं आते हैं। ग्रुप सी में क्लर्क, सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सहयोगी पदों पर काम करने वाले कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। वहीं, गैर-राजपत्रित ग्रुप बी में पात्र कर्मचारी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा, पात्र सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को भी इस बोनस योजना में शामिल किया गया है।
ये हैं शर्तें?
बोनस के लिए पात्र होने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों का 31 मार्च 2026 को सेवा में होना जरूरी है। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों ने छह महीने से लेकर एक साल तक की सेवा पूरी की है, उन्हें उनकी सेवा अवधि के अनुपात में बोनस मिलेगा।
कर्मचारियों को कितनी राशि मिलेगी?
बोनस की गणना औसत मासिक वेतन या 7,000 रुपये की निर्धारित सीमा (कैप), इनमें से जो भी कम हो, के आधार पर की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के नियमों के अनुसार, दैनिक दर तय करने के लिए औसत मासिक वेतन को 30.4 से विभाजित किया जाता है। इसके बाद, इस दैनिक दर को बोनस के लिए तय किए गए दिनों की संख्या से गुणा किया जाता है। जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 7000 रुपये या उससे अधिक है, उनके लिए इस फॉर्मूले के तहत 30 दिनों का अधिकतम बोनस 6,908 रुपये बनता है।
जो कर्मचारी कम अवधि के लिए काम करते हैं, उन्हें आनुपातिक रूप से कम राशि मिलती है। वहीं, जिनका मासिक वेतन 7,000 रुपये की सीमा से कम है, उनके बोनस की गणना उनके वास्तविक (कम) वेतन के आधार पर की जाती है।
बोनस के नियमों में कुछ अस्थायी कर्मचारियों और सेवा से बाहर हो चुके कर्मचारियों को भी राहत दी गई है। अस्थायी या तदर्थ कर्मचारी कम से कम छह महीने की लगातार सेवा पूरी करने पर पात्र हो सकते हैं, बशर्ते उनकी सेवा में कोई ब्रेक न रहा हो।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें