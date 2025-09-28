केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आखिरी मौका, इस तारीख तक जरूर करें ये काम

क्या है डिटेल

30 सितंबर की समयसीमा नजदीक आते ही करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह निर्णय जीवनभर की वित्तीय सुरक्षा तय करने वाला साबित हो सकता है। दरअसल, सरकार ने NPS से UPS और UPS से NPS में स्विच करने का एकमुश्त विकल्प दिया है। कर्मचारी संगठनों की मांग पर सरकार ने यह कदम उठाया था, लेकिन इसके साथ ही नियमों को कड़ा भी किया गया है और टैक्स लाभ को स्पष्ट कर दिया गया है। सरकार ने 2 सितंबर 2025 को आदेश जारी करते हुए कहा था कि जो कर्मचारी UPS चुनेंगे, वे चाहें तो एक बार फिर NPS में वापस आ सकते हैं। हालांकि, यह बदलाव तभी संभव होगा जब कर्मचारी की रिटायरमेंट से कम से कम एक साल का समय बाकी हो या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से तीन महीने पहले तक यह विकल्प चुना जाए। यह सुविधा उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगी जो अनुशासनात्मक कार्रवाई, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना कर रहे हों। तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने कर्मचारियों को फिजिकल फॉर्म जमा करने की अनुमति भी दी है, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में तैनात हैं या जिन इलाकों में डिजिटल सुविधा कमजोर है। लेकिन यह फॉर्म 30 सितंबर तक अधिकारियों तक पहुंचना जरूरी है। इसके अलावा, अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच नौकरी ज्वॉइन करने वाले नए कर्मचारी, जिन्होंने NPS को चुना है, उन्हें भी UPS में शिफ्ट होने का मौका मिलेगा—बशर्ते वे इस विंडो में ही अपना अंतिम निर्णय लें। लेकिन, एक बार NPS चुनने के बाद वे फिर से UPS में वापसी नहीं कर सकेंगे।